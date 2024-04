Alexandre Guimaraes ve en el clásico la oportunidad de que Alajuelense muestre aún más

Alexandre Guimaraes está mejor de salud y confía en sentirse al 100% este sábado 20 de abril. Después de algunos días enfermo, la gripe y la tos cedieron justo en la víspera del primer clásico nacional que dirigirá al frente de Liga Deportiva Alajuelense.

“Lo estamos viviendo de la mejor manera, es diferente llegar a jugar un clásico viendo que hay entendimiento de parte de los jugadores hacia la idea que estamos queriendo proponer y eso ha hecho también que la afición manuda esté contenta”, expresó Alexandre Guimaraes en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela.

Dijo que el clásico a estadio lleno significa que los futbolistas contagian a la afición de la grata sensación de que tienen con qué pelear arriba.

- ¿Qué se imagina de lo que será el ambiente de este clásico a estadio lleno y qué le pide a su gente?

- Lo que nosotros esperamos es poder retribuir con esta sensación de que el estadio va a estar a reventar, con buena actitud, buen juego y un buen resultado. La afición se merece un muy buen partido porque está deseando que la Liga muestre más todavía. Y los jugadores también en este tipo de partidos siempre dan la milla extra. Esperemos poderle dar a la afición esta felicilidad, pero va a ser duro.

- ¿Qué tan especial es este clásico para usted, pensándolo a nivel familiar?

Es muy especial, porque los dos vamos a poder vivirlo juntos. Creo que a través de la carrera de ambos en algún momento presentíamos que se podía dar y creo que llega ese momento en una etapa de nuestra carrera profesional de ambos en que estamos los dos bastante maduros.

”Eso nos da mucha tranquilidad y saber que hemos sido unos privilegiados en la historia del fútbol de este país y que siempre cada partido para nosotros es una constatación de lo que hemos venido a aportar al fútbol de este país”.

- ¿Qué significa enfrentar a Vladimir Quesada, quien dijo que usted es el mejor técnico que tiene este país?

Es una pena que no pueda estar en el banquillo, pero yo igual le tengo un tremendo cariño y respeto. Hemos vivido experiencias lindísimas a nivel profesional. Conozco muy bien a toda su familia y cuando uno vuelve a ver gente que ha crecido también profesionalmente, a uno lo que le da es una inmensa alegría, como es en el caso de él, que le esté yendo tan bien con el Saprissa, así como fue una inmensa alegría ver y constatar que a Luis Marín le esté yendo tan bien.

”Este regreso al fútbol nacional para mí está siendo un retorno de donde hasta ahora tenido muchas buenas alegrías. Los dos sabemos que en el momento en el que el balón comienza a rodar, cada uno protegerá lo suyo”.

- ¿Qué se les dice a Jeyland Mitchell y a Kevin Cabezas, quienes podrían jugar su primer clásico y cuánto puede marcarlos un partido así?

- Si los dos tienen posibilidad de jugar es porque han aprovechado las oportunidades que se les han dado, los dos son futbolistas de una nueva generación, que estaban esperando una oportunidad para mostrarse. Los números de ambos constatan que partido a partido han ido mejorando y ya después es una situación de que si les tocara a los dos, cómo el equipo los rodea a ellos. A todos nos tocó debutar en clásico y para eso siempre los jugadores de mayor experiencia son los que deben acobijar a estos jugadores jóvenes.

- ¿Cómo maneja la situación de que están a cuatro puntos del liderato cuando restan 15 en disputa?

- Lo primero acá es que en algún lado vi, leí o escuché que ya uno de los objetivos que era conseguir la cantidad de puntos para estar en la Copa Centroamericana, ya está. Eso al equipo y al club le da un desahogo importante por lo que significa participar en torneos internacionales para Liga Deportiva Alajuelense.

”Habíamos hablado con ellos antes de irnos para Pérez Zeledón que nuestra posibilidad de pelear el primer lugar, aunque se veía lejana en aquel momento, dependía de empezar a hacer una seguidilla de partidos con tres puntos. Hemos conseguido seis y ahora buscaremos los tres siguientes. Después pensaremos en lo que pueda venir después de eso. Lo principal para mí es que hay una evidente mejoría del equipo en todas las facetas.

”Nos hemos mostrado bastante sólidos defensivamente. En el partido anterior ya fuimos mucho más contundentes en las acciones a balón parado a favor y eso para nosotros es muy importante, más en este tipo de partidos como el que se dará este sábado.

”Hemos ido logrando equilibrar las cargas de minutos para los jugadores y todos prácticamente se han podido mostrar. Eso nos da una idea muy clara de una vez que podamos alcanzar una clasificación, que es en lo primero que tenemos que pensar, como lo dijo Bryan Ruiz. Y ya después de eso pensar en si estamos en segundo, primero, tercero o cuarto lugar para la fase final. Primero tenemos que amarrar eso”.

- ¿Cómo analiza el momento de los equipos?

- Yo lo que he visto ahora que estoy acá y lo que veía antes de Saprissa es que plantea el partido siempre a jugar. Nosotros desde que hemos venido acá, también. Por lo tanto, si eso se diera, pues tendrá más opciones de ganar el que menos errores cometa, o el que acierte más en las áreas.

”Después de lo que he visto del fútbol nacional en este regreso, el mediocampo es más para transitar que para jugar, y entonces, si eso es así, en las áreas hay que ser más contundentes”.

- ¿A la Liga le ha hecho falta el gol?

- Nos faltó tal vez solo en el partido contra San Carlos, que creamos mucho y solo pudimos hacer un gol, pero en el partido anterior, ganar por 3-1 no es malo, ir a Liberia y ganar por cuatro goles no es malo. En Cartago no creamos muchas opciones, en Pérez Zeledón tampoco se crearon muchas oportunidades. Cuando creamos, como contra Liberia o Grecia, me parece que ganar de cuatro o de tres no está mal.

