Palabras de Bryan Ruiz sobre el clásico denotan cambio de mentalidad en Alajuelense

Si se rebina el casete, en tiempos pasados no tan lejanos, algunos jugadores de Liga Deportiva Alajuelense decían que el clásico ante Saprissa no importaba y que eran tan solo tres puntos más. Incluso, si el equipo fallaba ante su archirrival, no faltaba aquella frase del ‘no pasa nada’ que irritaba tanto al liguismo.

En la víspera del pulso 352 entre rojinegros y morados, eso cambió por completo con el cuerpo técnico encabezado por Alexandre Guimaraes. Las palabras pronunciadas por el asistente Bryan Ruiz denotan un cambio de mentalidad en la Liga.

“Yo estoy seguro de que las personas que dijeron que un clásico era nada más tres puntos posiblemente fue un momento caliente, en el cual el clásico no se ganó, y simple y sencillamente quisieron bajarle el tono a la situación. Todos sabemos la importancia de un clásico”, expresó Bryan Ruiz sentado al lado de Guima, quien no pudo atender a los medios de comunicación tras el triunfo por 3-1 contra Grecia debido a un resfrío.

El excapitán de Alajuelense indicó que aunque es cierto que en la tabla son tres puntos y no hay más que eso, la realidad es que se juegan muchas cosas en un clásico y los futbolistas del club tienen que entenderlo.

Alexandre Guimaraes está a las puertas de dirigir su primer clásico nacional como técnico de Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

“Yo jugaba clásicos con la categoría U-17 que estaba entrenando y era parte de lo que transmitíamos a los chicos. Un clásico hay que ganarlo y se tiene que jugar bien, sí; pero si no se juega bien, se tiene que ganar. Es parte de lo que los jugadores tienen que entender aquí. Que no se pueden ganar todos, no se pueden ganar todos, pero se tiene que querer ganarlos todos”.

Bryan Ruiz insistió en que es fundamental que el jugador lo interiorice y que es justo lo que ellos le transmiten al grupo para la prueba de este sábado 20 de abril en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“No hay garantía de que se va a ganar, pero sí hay garantía de que se tiene que dar el mejor esfuerzo y que en la cabeza del jugador está que se tiene que ganar el clásico sí o sí”.

Lo hecho ante Grecia le funcionó a Alajuelense como inspiración, porque abrir una defensa que parecía impenetrable da confianza en el trabajo previo a una prueba de fuego.

Manrejkar James se estrenó en la lista de anotadores de Liga Deportiva Alajuelense, mientras que Jeyland Mitchell está a las puertas de jugar su primer clásico nacional. (Jose Cordero)

“Para el equipo venía siendo difícil ganar en casa y era importante sumar de tres por lo que significa. El equipo no perdió la calma y siguió con el plan de partido que preparó Guima durante la semana”, indicó Bryan.

El asistente rojinegro recalcó que en ese camino de mejora por el que pretende ir Alajuelense, el equipo lo hizo bien, supo trabajar el partido y destacó que vienen de recibir pocos goles. También resaltó que es un alivio ver a Johan Venegas esforzándose por retomar su nivel habitual y que el kilometraje de él por la intensidad que mete es bastante alto.

“Era importante un control de cargas, se hicieron cambios porque nos quedan cinco partidos para poder clasificar y no perdemos la esperanza de buscar ese liderato general. Es importante tener a todos los jugadores en las mejores condiciones físicas y mentales”.

A Saprissa lo ve como un rival directo y aseguró que independientemente de las condiciones en las que estén los dos equipos, el clásico se tiene que ganar sí o sí.

“Nosotros sabemos eso y ellos dirán eso. Es un partido aparte, con tres puntos determinantes para los dos equipos y nosotros tenemos que aprovechar nuestra localía, sabiendo lo que nos jugamos y que si ganamos nos ponemos en una muy buena posición”.

Hoy la Liga no piensa en que después del clásico visitará a Herediano, Sporting y Santos, para después cerrar la fase regular en casa ante Guanacasteca.

“Vamos paso a paso. Ahora viene Saprissa, un partido aparte, un partido que si bien es cierto son tres puntos, siempre se juega más que eso en un clásico y para nosotros es fundamental pensar en el clásico, ganar el clásico y después de ese partido nos centraremos en el otro juego”.

Su percepción es que este pulso entre la Liga y Saprissa puede influir mucho en cualquiera de los dos equipos, en un cierre de torneo bastante intenso. Si bien es cierto que Alajuelense aspira al liderato, lo principal para los manudos es asegurar la clasificación.

El auxiliar de Guima también le pone atención al mediocampo, una demarcación que se torna clave en el funcionamiento colectivo.

“Yo creo que Saprissa se guardó a Mariano Torres porque posiblemente lo quiere al 100% para el clásico y todos saben la importancia que tiene él para Saprissa. Para nosotros es igual, si se controla el mediocampo se va a tener más posibilidades de atacar de buena manera y estar en una posición defensiva positiva, o bien parados”.

Fernando Lesme fue uno de los anotadores de Liga Deportiva Alajuelense contra Grecia. (Jose Cordero)

Sin embargo, también dijo que aunque controlar el mediocampo es tener más posibilidades de ganar, un clásico lo define una pelota muerta, un tiro de esquina, una jugada individual.

Así que Alajuelense presta atención a todos los detalles para ese partido que se jugará a estadio lleno y al que el equipo parece llegar con otra mentalidad.

Un vistazo a la tabla de posiciones

