Vladimir Quesada: ‘La lucha no es solo de nosotros (Saprissa y Alajuelense): están Herediano y San Carlos’

-¿Cuánto le duele no estar en el Clásico por sanción? Copiado!

- Me duele y me siento incómodo conmigo mismo por sucumbir ante la tentación y la molestia, pero esto es parte de la vida y yo a esto no le doy la mente. Me interesa lo que hagan los jugadores, esperamos hacer una buena presentación. Gracias a Dios tenemos a Randall Raw y Ricardo Arguedas, además del resto del cuerpo técnico que nos pueden colaborar en todo momento.

-¿Será definitorio el Clásico en la lucha por el liderato? Copiado!

- Siento que el partido será importante. Dios mediante, si nosotros ganamos, aumentaremos a seis puntos la diferencia con Alajuelense. En caso contrario, estaríamos empatando en puntos, y si empatamos, mantendremos la diferencia. Ahora, este partido es diferente, pero la lucha no es solo entre nosotros dos, también están Herediano y San Carlos. Queremos un buen resultado, pero esto está tan cerrado que se puede definir hasta la última fecha. Este torneo, como el del descenso, se ha tornado muy difícil.

-¿Podría jugar Kendall Waston? Copiado!

- Kendall no está listo para mañana. Podría inventar cosas y crear falsas esperanzas, pero Kendall está en su proceso de recuperación y esperamos que podamos clasificar. Estamos pensando en Kendall y Ricardo Blanco para las fases finales.

-¿Es el balón parado el principal punto a cuidar de Alajuelense? Copiado!

- Le hemos prestado atención al juego de Alajuelense y sabemos que hay que tener cuidado con las pelotas paradas y quietas, porque tienen muy buena estatura y están aprovechando. La mayoría del partido se juega con el balón en el césped, por lo que nos preocupamos más por eso.

-¿Cómo se siente en la actualidad en el banquillo de Saprissa? Copiado!

- Dentro de un triunfo hay muchos fracasos, pero dentro de un fracaso también hay triunfos en el camino. El fútbol es como la vida, hay más fracasos que triunfos. Me siento muy bien, incluso mejor que cuando llegué al cargo. Estoy confiado en Dios por todas las bendiciones que me ha dado y el momento que estoy viviendo. Estoy muy agradecido con la afición y con la barra sur, son increíbles. No dejan que el estadio se desanime y cuando las cosas se ponen duras, hemos sentido un apoyo muy fuerte.

-¿Cómo valora enfrentar a Guimaraes? Copiado!

- Con respecto a Guima, le tengo un gran respeto y admiración. Él fue mi compañero y recibí muchas enseñanzas de él. Sigo creyendo que es el mejor entrenador del país por sus títulos y su carrera. Es una gran satisfacción poder enfrentarlo y seguir aprendiendo de él.

-Después de un largo periodo como DT de Saprissa, ¿siente evolución en su plantel? Copiado!

- Tenemos un año juntos, independientemente de lo que haya sucedido. Hemos desarrollado un juego de posesiones largas. Además, somos un equipo que busca de forma ordenada el marco contrario. Recibimos pocos goles, hacemos goles y ahí lo vamos logrando. La perfección no la vamos a encontrar, pero nos queremos acercar a eso.

-¿Se parece al actual Alexandre Guimaraes al Guimaraes que tuvo usted como técnico? Copiado!

- Guima ha recorrido el mundo y ha tenido experiencias: salió campeón en Colombia. Por eso digo que por su trabajo y sus títulos. Guima es el mejor técnico del país. Hay muchas cosas que se asemejan al Guima de mi época, aunque claramente también ha evolucionado.

-¿Cómo están Jefferson Brenes, David Guzmán y Jefry Valverde? Copiado!

- Están muy bien. También recuperamos a Ulises Segura, quien ha entrenado muy bien.