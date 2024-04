Ariel Rodríguez confía en retomar su racha goleadora frente a Alajuelense

Ariel Rodríguez estuvo cerca de la anotación frente a Liberia, pero no logró concretar las ocasiones que tuvo. (Albert Marin)

Ariel Rodríguez es una de las referencias ofensivas del Saprissa, pero en este momento suma cuatro partidos sin anotar en el conjunto tricampeón nacional. El último tanto que marcó Ariel fue a inicios de abril, en la victoria 2 a 0 sobre Herediano. Con el Clásico frente a Alajuelense en la mira, el goleador tibaseño espera que en este duelo acabe su sequía.

Ariel no se desespera por marcar, aunque sabe que su principal función en el campo es poner a celebrar a todos los saprissistas. Según el artillero, en los últimos juegos le ha tocado desarrollar otro tipo de función, ya que ha hecho un trabajo silencioso que le abrió espacios tanto a Luis Javier Paradela como a Javon East.

“Llevo cuatro partidos sin hacer gol, pero he hecho un buen trabajo. Creo que Paradela y Javon han aprovechado los espacios que he estado creando en el área. Estoy trabajando más para el equipo. Mi labor es hacer goles y ahí lo tengo cerquita, estar más en el marco para ver si me queda una opción y ojalá poder anotar en el clásico, que es lindísimo”, aseguró Rodríguez.

El ofensivo confesó que el resultado de mitad de semana contra Liberia los golpeó (2-2), ya que les impidió tomar el liderato del campeonato. En este momento, Saprissa ocupa la segunda posición de la clasificación con 35 unidades, mientras que el primer lugar es de Herediano con 36.

“No podemos quedarnos con el último resultado. Este partido que sigue es una final y sabemos que hay que sacar tres puntos. Va a ser de infarto, va a ser durísimo, pero tenemos que estar atentos a los detalles”, acotó.

El delantero se refiere a que el cotejo entre manudos y morados será un golpe de autoridad de quien triunfe. Si Saprissa triunfa, le sacará seis puntos de ventaja a los manudos y complicará la situación eriza en zona de clasificación; pero si la Liga gana, el plantel rojinegro alcanzará las mismas unidades que ya tiene el Monstruo.

“La verdad que hemos hecho buenos partidos en el Morera Soto. Tal vez en los últimos tres no hemos ganado, pero hemos ido a jugar bien allá y ahora es un nuevo clásico para todos”, resaltó.

Ariel Rodríguez destacó la solidez defensiva que muestra Alajuelense desde que Alexandre Guimaraes tomó el timón de la institución.

Para el morado, es clave la agresividad que muestran los manudos a la hora de ir a la marca.

“Nosotros tenemos que sacar provecho de eso, porque ellos van muy bien en la parte aérea y tal vez cuando usted los enfrenta no son muy rápidos. Tenemos que ir viendo ahora, analizar los videos y sacar las debilidades que podemos atacar”, añadió.

El goleador saprissista no escondió su ambición por sacar un resultado positivo en el Morera Soto. Además, enfocó sus declaraciones en el futuro cercano, donde no se puede fallar, ya que una pérdida con cinco partidos por jugar podría significar para Saprissa renunciar al liderato.