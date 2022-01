Alajuelense ve una luz de esperanza entre los obstáculos

Bryan Samir Félix es un extremo hondureño que juega en el alto rendimiento de Alajuelense y que podrá hacerlo con el primer equipo cuando Albert Rudé lo considere oportuno. (JOHN DURAN)

Ganar los 90 Minutos por la Vida resultó lo menos importante dentro de lo verdaderamente importante para Liga Deportiva Alajuelense.

Al igual que sucedía en las filas de morados, rojiamarillos y brumosos, lo primordial para los equipos era aportar e incentivar a los aficionados para que una vez más dijeran presente en la lucha contra el cáncer infantil.

Una vez que se conoció que se habían recaudado ¢210 millones —y que probablemente esa cifra aumente—, la misión estaba cumplida. La solidaridad volvió a triunfar.

Pero la Liga también salió del Estadio Nacional con otra satisfacción y fue ver el comportamiento de esos futbolistas de liga menor que hace unas semanas festejaban el bicampeonato en todas las categorías.

Esos cachorros entrenan con el primer equipo de Alajuelense y todo hace indicar que algunos de ellos serán tomados en cuenta para la jornada inaugural del Clausura 2022 que empezará este martes.

A diferencia de otras ocasiones, ninguno de los siete futbolistas del club que se encuentran en aislamiento por covid-19 hicieron público su contagio.

Sin embargo, es evidente que se trata de los integrantes del equipo que no acudieron a la actividad del sábado. Y a ellos se les unirá la ausencia de Leonel Moreira, quien debe purgar cuatro partidos de suspensión.

Las ausencias de ellos forman parte de ese camino empedrado con el que inicia la Liga, pero a la vez, los rojinegros ven una luz de esperanza en ese camino de obstáculos.

Es una oportunidad que deben aprovechar esos integrantes del semillero que germina en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, tal y como lo hicieron el sábado, acompañados de otros jugadores de experiencia, en un ensayo para ese estreno.

Aarón Suárez e Ian Lawrence dejaron de ser promesas en el torneo anterior y se volvieron una realidad. Si el año pasado ellos dos ascendieron oficialmente al primer equipo, esta vez es el turno de los extremos del alto rendimiento.

Se trata de Josimar Alcócer, que ya había tenido participación con el primer equipo y del hondureño Bryan Samir Félix, de 19 años y oriundo de San Pedro Sula. Además, se mantiene el atacante Doryan Rodríguez.

Otros jóvenes se empiezan a mostrar, como Emanuel Salazar, un lateral derecho de 16 años que es de Playa Herradura y Kenyel Michel, otro extremo de 17 años que es oriundo de Limón; aparte de Freed Cedeño y el portero Bayron Mora, que hizo lo suyo y cuya inspiradora historia la puede leer aquí.

“Caras nuevas, tenemos gente joven, que ya lleva este ciclo de pretemporada trabajando con nosotros, tienen la oportunidad de mostrarse y siempre es muy bueno que los jóvenes puedan tener oportunidades”, expresó el técnico de Alajuelense, Albert Rudé, en declaraciones a Repretel.

Después de la desazón por cómo acabó el torneo anterior, Rudé tiene altas expectativas para lo que viene, máxime que la plantilla se está reestructurando de acuerdo a sus gustos.

Al consultársele sobre lo ocurrido en los últimos días en el equipo, con la salida de Marcel Hernández incluida, Albert Rudé exteriorizó: “Desde que terminamos todas las semanas han sido una vorágine, han sido muy intensas, pero ya se acaba ese periodo y enfocados en lo que es el campeonato”.

El español dijo que él no ve redes sociales y asegura que se mantiene siempre al margen de lo que se dice para estar enfocado en el equipo.

Además, está contento por la respuesta de los jóvenes el sábado, porque al igual que los aficionados, él también quería verlos en cancha.

“Han estado a un nivel excelente, el equipo va agarrando las cositas que queremos y de momento muy satisfecho y a preparar lo que viene, que empezamos esta semana con todo”.

Con la contratación del panameño Freddy Góndola y del argentino Israel Escalante, pareciera que Aarón Suárez dejará de jugar por el costado y que posiblemente actúe más en su posición natural como ‘10′.

“Jugar más suelto, con más libertad me ayuda a sentirme más confiado, ya que puedo tener más la bola, puedo ver más los espacios y puedo ver todo el terreno, entonces creo que eso me ayuda bastante con las cualidades que tengo y me ayuda a poder mostrarme mejor”, reseñó Aarón Suárez.

El mediocampista tiene altas expectativas, porque si el año pasado fue bueno para él, su propósito es que este sea mejor.

“Más allá de la exigencia, siempre yo aspiro a más, sé que el torneo pasado fue bueno, el año también fue bueno y ahora espero este año esforzarme el doble y hacerlo de la mejor manera. Es lindo, este año hay eliminatoria, hay Mundial y es bonito”, apuntó Suárez.

A pesar de que el propio Agustín Lleida confesó que para este torneo Alajuelense cuenta con menos presupuesto del que tuvo en el semestre anterior, la competencia siempre es alta.

“Hemos salido bien el semestre anterior, creo que Enrique Morúa el tesorero presentó o presentará a la los asociados los números de 2021, hemos cerrado a pesar de estar con el estadio cerrado prácticamente todo el año, hemos cerrado en números limpios digamos y lo que vamos a hacer es un poco viendo que no salimos campeones, que a lo mejor los ingresos han bajado en este último mes, ser precavidos como siempre para ser muy responsables con el tema financiero”, indicó Lleida.

A sabiendas de que la presión es máxima, que sus primeros tres partidos como local los tendrá que jugar fuera del Estadio Alejandro Morera Soto debido al veto que se dictó contra la casa rojinegra y que aún no se integran los extranjeros recién fichados, la Liga ve una luz en medio de los obstáculos y este martes visitará a Sporting FC, a las 7 p. m., en el Estadio Cuty Monge.