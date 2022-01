Alajuelense afronta camino empedrado sin siquiera empezar

Alajuelense iniciará el torneo con su equipo diezmado, por sanciones y por la covid-19. (JOHN DURAN)

La cuesta de enero se torna muy pesada para Alajuelense. Su camino había quedado empedrado desde diciembre, con la decepción del último fracaso y el enfado del liguismo.

Como consecuencia de los actos de unos cuantos aficionados tras la eliminación en el torneo anterior llegó el castigo pertinente para el Estadio Alejandro Morera Soto.

En sus primeros tres partidos como local, la Liga tendrá que jugar fuera de su casa. A eso se añade la sanción de cuatro fechas para Leonel Moreira.

Tras de cuernos, palos. Con el paso de los días, surgen más contratiempos que estropean la planificación del club.

Apareció de nuevo la covid-19 y eso implica obstáculos en la intención de que este microciclo de preparación fuera fuerte para estar en condiciones óptimas para el inicio del Clausura 2022, que ya está a la vuelta de la esquina.

“Tenemos siete jugadores positivos y dos personas del cuerpo técnico positivas, se notificó a Unafut y trabajaremos con los jugadores que haya, no sé si permitirá por reglamento con siete positivos poder aplazar el partido, si se puede lo aplazaremos, hablaremos con Unafut y si no competiremos con los jugadores que haya, que seguro lo van a hacer muy bien”, expresó el director deportivo de Alajuelense, Agustín Lleida.

La Liga empezará diezmada, por las salidas que se han dado, porque aún están en busca de refuerzos, porque su adquisición más reciente estará con su selección mientras el equipo inicia el torneo y porque hay jugadores que están cumpliendo cuarentena por la covid-19.

Alajuelense anunció este mismo viernes la contratación del extremo zurdo de la Selección de Panamá, Freddy Góndola, pero él no se incorporará de inmediato.

De hecho, la nueva ficha rojinegra es uno de los 25 futbolistas convocados por Thomas Christiansen para entrenarse la próxima semana en el Rommel Fernández, de cara al amistoso que tendrá Panamá en Lima, contra Perú, el próximo 16 de enero.

Un día antes de la adquisición del veloz extremo canalero, Agustín Lleida no vaticinó una fecha exacta para concretar los fichajes que quiere.

Lo único real es que el periodo de inscripciones cerrará el 1°. de febrero y para entonces, ya se habrán jugado las primeras tres fechas del Clausura 2022.

Según el calendario, Alajuelense debutará de visita el martes contra Sporting FC; el sábado 15 de enero recibirá a Guadalupe en el Estadio Nacional y una semana después ahí mismo se enfrentará a Guanacasteca.

“Lo mejor es que lleguen lo antes posible para que puedan agarrar la idea del técnico, adaptarse al país, conocer a sus compañeros, pero depende del perfil, a veces no se puede hacer. Entonces trabajaremos para que pueda ser lo antes posible y ojalá cuanto antes mejor lo tengamos, porque encima empezaremos el torneo sin poder jugar en el Morera Soto, con siete jugadores con covid-19 y con Leo Moreira expulsado”, citó Lleida.

Empero, el español recalcó que los tiempos no dependen de Alajuelense y que muchas veces hay que esperar inclusive hasta que se acerque el cierre, como ocurrió en el torneo anterior con el atacante Gabriel Torres.

“Si nosotros lo queríamos incorporar un mes antes no era posible para nosotros porque a lo mejor el mercado futbolístico de Costa Rica no es tan interesante para algunos jugadores. ¿Cuándo se vuelve interesante? En el momento que otras opciones que ellos tienen no se cierran, conforme se llega al final del mercado aparecen opciones interesantes como pasó con Celso Borges y Gaby Torres, que los cerramos en el último día del mercado”, detalló.

Lo resumió como un juego, en el que hay prisa, pero a la vez no, “porque hay que tomar buenas decisiones”.

Y entre todo ese panorama que pareciera una carrera de obstáculos, la exigencia es máxima, porque el liguismo ya se cansó de los fracasos del primer equipo masculino y exige resultados.

Eso implica presión alrededor de todos los integrantes del plantel, comenzando por el propio técnico Albert Rudé, quien insiste en imponer en Alajuelense su modelo de jugar con un delantero centro acompañado por dos extremos veloces que se proyecten al ataque.

Dicho modelo de juego es una de las razones por las que la Liga, con el consentimiento de Rudé, buscó el préstamo de Marcel Hernández y que a la vez pareciera un riesgo para el español, porque si las cosas no salen como el club planea, será señalado por sus decisiones.

“A todos nos evalúan en el día a día, no solo por resultados, sino por muchas otras cosas y con Albert es la misma situación. El día a día de trabajo está siendo bueno, el ambiente en la plantilla es bueno, llegó cuartos o quintos luchando por clasificar y llegamos a una (fase) final”, exteriorizó Agustín Lleida.

Dentro de su análisis, el director deportivo considera que la Liga compitió bien.

“A pesar de que no pudimos pasar por las circunstancias que se dieron en los dos partidos (contra Saprissa), en el primero también con la expulsión de Bernald Alfaro y contentos con el trabajo del técnico”, recalcó.

Sobre la presión, que pareciera ser mayor cada día alrededor de Alajuelense, Lleida subrayó que es “la que hay en todo equipo grande, pero todos trabajamos para poder estar en un equipo grande, la que queremos tener es la que tenemos”.

Alajuelense se hará presente este sábado en los 90 Minutos por la Vida. Dadas las circunstancias, es muy probable que los rojinegros se presenten con un cuadro cargado de jóvenes.

Los movimientos en Alajuelense

Incorporaciones

Miguel Andrés Ajú: regresó después de estar a préstamo con Jicaral.

Marcos Josué Meneses: llegó a préstamo proveniente de Guadalupe.

Rashir Parkins: regresó después de estar a préstamo en Sporting FC.

Jurguens Montenegro: regresó después de rescindir su préstamo con el Bolívar de Bolivia.

Freddy Góndola: es la contratación más reciente, proveniente del Deportivo Táchira en Venezuela. Alajuelense es ahora el dueño de su ficha.

Renovaciones

José Miguel Cubero: finalmente se quedó en la Liga, con contrato por un año.

Giancarlo González: también renovó por un año con Alajuelense.

Brandon Aguilera: extendió su contrato hasta mediados de 2025.

Salidas