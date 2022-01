Agustín Lleida no piensa renunciar a la gerencia deportiva de Alajuelense

Agustín Lleida es el responsable de todas las decisiones deportivas que se toman en Alajuelense. (JOHN DURAN)

“Que se vayan todos”. Esa frase tan afín a la pasión que despierta el fútbol es el sentir de una parte de la afición de Alajuelense, que tras el nuevo trago amargo de hace unas semanas manifiesta su descontento.

Algunos lo hicieron el propio día de la eliminación, provocando un caos que le trajo secuelas al club con el veto de tres fechas al Estadio Alejandro Morera Soto; mientras que otros se expresan a través de las redes sociales, pidiendo explicaciones.

En medio de la decepción y de la crisis que siempre acarrea un fracaso deportivo, también es habitual que se pida que rueden cabezas.

Inclusive, el expresidente de la Liga Raúl Pinto lo pronosticó en la última asamblea del club, a inicios de diciembre.

Aquel día, Pinto se adelantó a lo que podía pasar, pidió la palabra y mencionó que independientemente del desenlace de Alajuelense en el Apertura 2021, había que darle continuidad al trabajo de Lleida.

Pero hay una parte del liguismo que está disconforme con las decisiones del director deportivo de los erizos.

¿Piensa renunciar? “No, al final yo estoy muy tranquilo porque entendemos nuestra profesión cuál es, trabajamos cada día con honradez para tratar de lograr lo mejor para la institución y estoy muy feliz de ver el cambio que ha tenido la Liga en estos tres años, sé cómo era la Liga cuando llegué y sé cómo es ahora y yo estoy muy tranquilo en ese aspecto”, respondió Agustín Lleida.

Dijo que en 11 años vinculado al fútbol solo ha trabajado con dos clubes, Pachuca en México y Alajuelense en Costa Rica.

“Creo que eso habla bien de uno como profesional, pero también sé que si voy a trabajar 20 años más en Primera División habrá algún ciclo que se corte por los resultados. Yo lo asimilo y lo tengo como normalidad y no es algo que me preocupe. Yo sigo haciendo bien mi trabajo, tratando de seguir en pro de la institución y en ese camino estaremos el tiempo que tengamos que estar”.

Que se le señale por decisiones populares o impopulares, como todas las que ha tenido que tomar desde que asumió la gerencia deportiva del club no es algo que lo incomoda, según dijo.

“Es normal, en mi trabajo va en el puesto, es muy normal, hace un año era un ídolo. Si hubiéramos metido a lo mejor el penal ahora sería un ídolo, como no lo metimos la gente está enfadada. Si ganamos en junio a lo mejor soy un ídolo, si perdemos es esto”, destacó el español.

Son momentos complicados, pero no deja que la frustración le gane de ver como piensa una cosa y ocurre otra.

“Al final es tratar de vivir con normalidad esos cambios, estar con la familia, con la gente cercana, no fijarse tanto en el entorno y disfrutar de lo que uno hace que somos muy afortunados de estar en una institución como la Liga, con el crecimiento que ha tenido el club en estos años, en un momento importante para la institución y sentirnos así de afortunados y contentos, no lo veo como un problema ni es algo que me preocupe la verdad”, insistió.

¿Qué tan responsable es él de que Alajuelense no consiguiera el bicampeonato y que en el último torneo no pasara a la gran final?

“Con la responsabilidad al final soy el gerente deportivo, entonces la que me quieran dar, no hay problema en eso, para lo bueno y lo malo, las decisiones que se han tenido que tomar se han tomado”, contestó.

Además, citó: “El fútbol te hace a veces lograr los objetivos, otras no establece los objetivos que uno se ha propuesto, pero los que trabajamos en esto entendemos que es la normalidad de nuestro trabajo y es nuestro deporte”.

Desde hace tiempo se había mantenido en silencio, pero es algo que él mismo decidió. Lleida tomó la postura de dar declaraciones solo cuando sea necesario. Y fue hasta este 6 de enero cuando reapareció, atendiendo a los medios de comunicación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para anunciar la salida a préstamo de Marcel Hernández.

“Es igual que cada semestre y cada semestre me vuelven a preguntar lo mismo cuando llego acá. El torneo termina y empezamos a hacer los movimientos y los análisis que tenemos que hacer, que han sido unos nueve movimientos en estas tres semanas y que conforme se acerca el inicio del torneo siempre hacemos una rueda de prensa de inicio de semestre”, subrayó.

Por eso insiste en que hablara hasta ahora no es nada nuevo. En realidad, ese es su estilo.

“Este semestre ha sido así, igual que los cinco anteriores, no ha cambiado nada de un semestre a otro, estamos haciendo al final lo mismo de cada semestre. De que hablé más o menos, lo hablé con los compañeros de prensa e hice seis o siete conferencias durante el semestre anterior, que creo que son suficientes, cada vez que el club tiene algo que comentar aquí estamos”.

A la vez, Lleida aclaró que así como él acepta la responsabilidad que le quieran endosar por el último traspié de los rojinegros, la salida de Marcel Hernández no significa que la Liga le esté echando las culpas al cubano.

“No se señala a Marcel como responsable, para nada, la responsabilidad que tenga Marcel es la que tenemos todos los demás, pero al final hay que tomar la decisión y elegir. Al final el presupuesto baja, queremos reforzarnos en algunos espacios de la plantilla y en ese momento hay que tomar decisiones. Seguramente pueden verlo como señalado, pero para nada. Ha salido él, porque pensamos que era quien tenía que salir, pero tiene la misma responsabilidad que todos los demás”, declaró el español.

Seguidamente reiteró que Albert Rudé le solicitó reforzar la parte de los extremos, para eso analizaron que tenía que salir alguien de arriba “y obviamente fue una decisión que el técnico también tomó”.

“Marcel vino, hizo un buen trabajo, no se dieron los objetivos grupales y esto es el fútbol. El tema económico, al final todo el mundo se escandaliza, pero el fútbol es de compras y ventas y lo había comprado en $150.000, pero ha vendido muchísimo. Y muchísimo me refiero en que se ha vendido como en 15 años juntos, entonces creo que eso ha sido algo muy positivo y que gracias al trabajo del CAR, en los próximos años eso se irá repitiendo porque irán saliendo jugadores muy interesantes que seguro serán exportados al extranjero”, finalizó Lleida.

