‘Friends’, a 20 años del capítulo final: vea cómo lucen sus estrellas hoy

El 6 de mayo de 2004 sonó por última vez I’ll Be There for You en la introducción de un nuevo capítulo de Friends. Diez temporadas culminaron ese día, poniendo fin a una década con la serie de comedia que enganchó a millones de televidentes y definió buena parte de la cultura de los años 90.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌