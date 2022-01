Porteros se roban el show en festival de pifias y aciertos entre Alajuelense y Herediano

El duelo entre Alajuelense y Herediano mostró mucha juventud. Los florenses ganaron mediante los 'shoot outs'. (JOHN DURAN)

Herediano y Alajuelense protagonizaron un entretenido mano a mano en los 90 Minutos por la Vida, en el que hubo jugadores jóvenes que llamaron la atención por mostrar ganas, picardía y velocidad.

En la Liga fueron de la partida los dos extremos del alto rendimiento ascendidos oficialmente al primer equipo: Josimar Alcócer y el hondureño Bryan Samir Félix; así como el atacante Doryan Rodríguez; mientras que en el Team también había juventud, empezando por el arquero del alto rendimiento Carlos Umaña, quien le tapó el último shoot out a Alex López.

Fue una acción salvadora y decisiva por parte del portero de los florenses. Ahí se resolvió ese pulso, pero es que en realidad, esos shoot outs fueron un festival de pifias y aciertos.

El guardameta rojinegro Bayron Mora se robó el show, pues fue el gran responsable de que esa serie se prolongara bastante, mostrando sus condiciones para quienes aún no lo habían jugar con las divisiones menores de la Liga.

Mora le tapó los disparos a los rojiamarillos Kennedy Rocha, Marcos Escoe, Alejandro Bran y Sebastián Salas; Rawy Rodríguez tiró desviado y anotaron John Jairo Ruiz, Jonathan McDonald, Jhon Paul Ruiz y Esteban Granados.

En la Liga fallaron Doryan Rodríguez, Josimar Alcócer, Ian Lawrence, Kenyel Mitchel y Santiago van der Putten; acertaron Aarón Suárez, Carlos Mora y Freed Cedeño. En el último lanzamiento, Carlos Umaña le ganó el viaje a Alex López.

Fue un duelo en el que quedaron en evidencia las serias fallas en definición que se arrastran en el fútbol nacional, pero ese arquero de 18 años dejó una grata impresión. Ante el préstamo de Johnny Álvarez a Jicaral, él será el tercer portero de los manudos. Además, seguirá atajando en el alto rendimiento.

Mora es aquel niño portero que viajó solo desde Paso Canoas con tal de perseguir su sueño futbolístico en Alajuelense, donde llegó a los 11 años y es uno de los integrantes del semillero rojinegro que viven en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares.

“Cuando yo llegué a hacer las pruebas saqué los guantes y mi mamá (Ambar Montenegro) se quedó extrañada. Me dice: ‘¿Usted es portero?’... Y le respondí que sí. El reclutamiento lo pasé y tenía que venir en la tarde a entrenar con los porteros en específico, vine con Román González, entrené y lo hice bien. Cuando fui a hablar con Enrique Vásquez me dieron una semana para acomodarme y que me incorporara”, había manifestado Bayron Montenegro en enero del año pasado a La Nación.

Su tío Eladio Martínez (qdDg) se encontraba San Miguel de Santo Domingo y le tendió la mano.

“El día que me vine tuve que agarrar bus de 4 a. m., yo alisté todo una semana antes. Nunca había viajado solo en un bus, estaba muy acostumbrado a andar pero por Paso Canoas e ir a mejenguear. Yo vivía con mi papá, me faltaba una semana y yo tomé la decisión de agarrar un bus y venirme. Eran ocho horas en bus”.

Así empezó su historia en la Liga y este sábado fue figura en los shoot outs de los 90 Minutos por la Vida.

Al final, Bayron Mora estaba contento por la actuación que tuvo y manifestó en Radio Columbia: “Fue una sensación muy bonita, reiterando también que esto es con el fin de ayudar en la lucha contra el cáncer infantil, que es lo importante”.

El arquero rojinegro que es de la zona sur mide 1,85 metros y se describe como un guardameta al que el achique lo caracteriza mucho, además, se defiende bien con los pies y por su misma historia él mejor que nadie sabe que tiene una gran fortaleza mental.

Por su parte, Esteban Granados señaló: “Contentos porque vieron acción varios juveniles y otros de más rodaje, pensando también en el partido contra Jicaral. Esto también es importante para nosotros, pero aquí los máximos ganadores son los niños”.