“En tan poco tiempo que llevo ya me siento si estuviera desde hace mucho tiempo en el equipo y le doy muchas gracias por la confianza que dan los directivos y las compañeras día a día. Tener a una compañera panameña y en especial a Marta Cox me ayuda mucho, me anima diariamente a hacer las cosas mejor y doy las gracias por eso”, recalcó Rangel.