“Una cosa no es un problema para la otra. No chocan. Los entrenamientos con el equipo femenino son muy temprano y más bien es una comodidad para mí. Madrugar no es ningún problema. Nunca he tenido problema con eso, se entrena muy tarde, o se entrena muy temprano y en eso no hay ningún asunto complicado. Levantarse todos los días a las 4 a. m. para ir a entrenar más bien es rico, porque le rinde más el día”, explicó López en charla con La Nación.