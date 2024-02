¿Alajuelense juega mal? Estos datos secretos de la Liga contradicen la corriente popular

En conversaciones diarias entre aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense, en murmullos durante los partidos y de manera constante en chats de WhatsApp, se comenta que el equipo de Andrés Carevic no se desempeña bien y que no muestra el mismo nivel que en el torneo anterior.

La eficacia frente al marco es el gran pecado de los rojinegros en este arranque del Torneo de Clausura 2024. Esto es lo que provoca que el León no consiga ese fútbol vistoso que solía mostrar con el argentino, y en la Liga están seguros de que los goles llegarán.

El clásico de este viernes 16 de febrero a las 9 p. m. se vuelve clave para Andrés Carevic y sus hombres.

¿Sabía usted que, en lo que va del torneo, Alajuelense genera más llegadas que Saprissa? Son datos, no opiniones, y aquí podrá corroborarlo con ayuda de Data Factory.

Comenzando por la tabla, la Liga tiene un punto más que la ‘S’. En cuanto a la efectividad, los morados registran un gol más (10) que los manudos (9). Sin embargo, en cuanto a llegadas, sí hay una diferencia marcada.

Alajuelense es el equipo con más remates en lo que va del torneo, al contabilizar 95 disparos, distribuidos en 41 tiros directos (9 goles) y 54 desviados; mientras que Saprissa ha realizado 66 tiros: 30 directos (10 goles), uno al palo y 35 desviados.

Antes del empate de visita contra Grecia, el gerente deportivo de la Liga, Javier Santamaría, expresó: “No es tan importante el cómo ni la forma, a veces, sino el resultado y sabemos que si el resultado no se da para la Liga, ahí es donde viene el problema. En los resultados, no estamos tan mal como la gente lo pinta, no estamos tan mal como ustedes creen”.

Joseph Joseph terminó de ver el partido entre Grecia y Liga Deportiva Alajuelense en la rampa del Estadio Rafael Bolaños junto a Andrés Carevic, pues al técnico rojinegro lo expulsaron. (Rafael Pacheco Granados)

La Nación tuvo acceso a datos internos de Alajuelense que contradicen la corriente popular, generados por las herramientas tecnológicas con las que trabaja el club y que proporcionan información a la Liga sobre el rendimiento. Ahí se revela que en este Clausura 2024 los manudos juegan mejor que en el Apertura 2023.

¿Cómo? Así tal cual y como lo leyó, y lo puede constatar en el gráfico adjunto, donde se refleja que al comparar a la Liga del torneo actual con el anterior, ahora gana más duelos, tiene mejor fortaleza defensiva, ha crecido en juego aéreo y genera más llegadas.

También ha incrementado el juego directo, la verticalidad, el desborde, la creatividad, el centro, el contraataque y el ataque posicional.

Estas estadísticas comparan el rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense en el Apertura 2023 y en el Clausura 2024. (Cortesía)

Dentro de esos parámetros que obtiene el cuerpo técnico mediante las herramientas tecnológicas con las que trabaja, se indica que el gran punto de mejora está en la efectividad frente al marco.

Además deben dar énfasis al balón parado defensivo, el balón parado, el volumen defensivo y la dureza.

“Alajuelense juega mejor, tiene más volumen de juego, ya es un equipo que acumula varios años de trabajo. También el rol de jugadores como Michael Barrantes y Celso Borges es importante por su experiencia e interpretación de manejo y modelos de juego, de sistemas, igual que Johan Venegas, que no ha jugado por la lesión”, expresó el técnico Kenneth Barrantes, al emitir un criterio profesional y constatar lo que revelan los datos.

Indicó que hay otros futbolistas importantes como Alexis Gamboa, Ian Lawrence y el propio Aarón Suárez, a quien catalogó como un jugador indispensable en el mediocampo, al igual que el aporte de Carlos Mora y Leonel Moreira.

“En síntesis, yo creo que a la Liga le ha faltado más serenidad y afinar en el tema de la definición. Que juega feo, no estoy de acuerdo porque es un equipo que propone, que tiene muy claros los conceptos y el modelo de juego de Carevic y por algo tiene tanto tiempo ahí. El tema es las lesiones, o no encontrar ese delantero, que con Fernando Lesme lo está tratando de solucionar”, analizó Kenneth Barrantes.

Detalló que Alajuelense ha tenido situaciones puntuales en el área y falta de gol porque se han lesionado jugadores clave, como Johan Venegas y Jonathan Moya, quien ha tenido sobrecargas musculares.

“Insisto, no es un equipo que juegue mal, siempre propone y tiene un modelo de juego bastante claro. Y ya conocen la metodología de su cuerpo técnico”.

Andrés Carevic atraviesa una turbulencia al frente de Alajuelense por diferentes circunstancias. La principal es la fuerte deuda que presenta el equipo en cuanto a títulos nacionales se refiere.

El técnico tiene disgustada a la afición, que en dos ocasiones ha pedido a gritos su salida, pero viendo esos datos internos que prácticamente nunca trascienden, queda la impresión de que no se trata de un problema de técnico.

¿Se le ha criticado a Andrés Carevic de manera injusta? Esa pregunta la recibió el técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, un día antes del primer clásico nacional de este torneo. Y la respondió con sinceridad, como colega y como alguien inmerso en el fútbol.

“Yo nada más voy a decir esto, que don Andrés ha hecho muy buen trabajo en Liga Deportiva Alajuelense y creo que su Junta Directiva, o sus dirigentes, lo han respaldado de tal manera. Han hecho un resumen, han hecho cuentas y se han dado cuenta de que el trabajo que ha hecho el señor ha sido bueno.

“Por eso lo han respaldado y por eso ha durado tanto tiempo en su puesto. Creo que su trabajo lo respalda y creo que sus dirigentes se han dado cuenta de eso”, opinó Vladimir Quesada.

El clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense está en la cuenta regresiva, comenzará a las 9 p. m., hora para la que se espera que ya no haya tantas presas.

