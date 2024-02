¿Continuidad de Andrés Carevic en Alajuelense depende del clásico?

En Liga Deportiva Alajuelense solo piensan en lograr algo que desde hace rato no consiguen: ganar en la casa de Saprissa, su histórico archirrival. El clásico en medio de las caóticas presas que tienen congestionada la Gran Área Metropolitana parece decisivo para Andrés Carevic.

Cada partido deja la impresión de ser una bomba de tiempo en la Liga, que se activó con la derrota contra Cartaginés. Esa fue la primera vez que desde las cuatro gradas del Estadio Alejandro Morera Soto se escuchó a una sola voz el grito: “Fuera Carevic”.

Fue algo inesperado por el técnico, por los jugadores y por los integrantes de la Junta Directiva de la Liga. Ese grado mayúsculo de presión y tensión era algo en lo que nadie había pensado.

Aquel grito se volvió a escuchar con fuerza en el descanso del partido de la Liga contra Puntarenas, cuando los rojinegros iban perdiendo un juego en el que gestaron la remontada en el cierre, con Fernando Lesme al rescate de Carevic y de su equipo.

Pero después de eso, la tensión y la molestia regresaron el domingo anterior, en el empate contra Grecia en el Estadio Rafael Bolaños.

Eso ocurrió justo antes del clásico. Para colmo de males, Andrés Carevic resultó expulsado por reclamos. Por esa roja, el argentino no podrá estar en el banquillo este viernes, en Tibás. Al ser la primera vez, su castigo fue de tan solo un juego, justamente este pulso contra Saprissa.

La presión en la Liga es máxima, por más que el equipo marche en el segundo lugar de la tabla y que en este momento tenga un punto más que los morados.

En la víspera del clásico, Martín Arriola fue el encargado de atender a los medios de comunicación y una de las preguntas que recibió fue si un resultado positivo en la casa morada podría cambiar el rumbo, como darle una tregua con la afición al cuerpo técnico y a los jugadores.

“Nosotros no sentimos que debamos ganar el partido para tener el apoyo para una continuidad. Nosotros tenemos que ganar el partido porque es el siguiente que tenemos y porque es la obligación que tiene este club, con el valor agregado de que es un clásico”, respondió el auxiliar de Andrés Carevic.

Dijo que el pensamiento del equipo es ganar porque es un clásico, porque históricamente deben demostrar que están a la altura de la institución que representan y que luego deben hacer lo mismo contra los demás rivales.

La Junta Directiva respaldó al técnico tras la derrota contra los brumosos y el gerente deportivo, Javier Santamaría, hizo lo mismo antes del juego del domingo anterior. Pero el fútbol es de resultados y entre tanta tensión, un traspié en el clásico podría acarrear consecuencias.

Según Martín Arriola, la Junta Directiva no solo les ha mostrado su apoyo, sino lo ha demostrado y se los ha hecho sentir. Es algo que él considera que no es solo de palabra.

“Porque las palabras pasa muchas veces que se dice algo y es difícil de llevar adelante. Nosotros lo sentimos en el día a día con todo lo que tenemos, con todas las comodidades que se nos brindan y con el apoyo a un trabajo, que no lo podemos valorar por seis, siete u ocho fechas. Valoramos lo que tenemos por detrás y lo que viene por delante”.

Sin embargo, no se puede omitir que el más señalado en la Liga es Andrés Carevic. Ya no están aquellos nombres de jugadores a los que siempre les achacaban las culpas de todo, como Alex López, Freddy Góndola y hasta Giancarlo González.

Ante la frustración arrastrada por la sequía de títulos en cuanto a campeonato nacional se refiere, Andrés Carevic es quien quedó contra el paredón, el más cuestionado, al ser el responsable del equipo.

¿Cómo está él ante tanta presión? “La esencia de Andrés es la de un tipo fuerte, así que él está bien, está fuerte y está sobre todo enfocado en lo que nos aboca a nosotros que es el equipo, en tener soluciones y tener trabajo día a día que nos pueda llevar a fines de mayo y que seamos campeones”, respondió Martín Arriola.

”Estamos en la fecha 7, hemos transitado mucho, pero nos queda mucho por transitar y si nosotros perdemos la objetividad y perdemos las energías en cosas en las que realmente podemos dominar, que es el trabajo diario, por supuesto que no estaríamos bien, así que está muy bien Andrés”, añadió.

- ¿Puede afectar que Andrés Carevic no esté en el banquillo?

- No hay duda de que la presencia de Andrés, que es el entrenador, es importante, eso lo tenemos claro porque es el que trabaja en las semanas, el que diseña el equipo, el que diseña la estrategia y siempre es importante. Dadas las circunstancias, tenemos muy claro desde el domingo que nos íbamos a enfrentar a este escenario.

“Hemos trabajado con respecto a eso, hemos trabajado en todo lo que se refiere al rival, al entorno que nos podemos encontrar y tener muy claro que más allá de que Andrés no esté físicamente a la par de la línea, todas las decisiones van ser tomadas por él. También es algo que no quisiéramos que sucediera, es la realidad que tenemos y estamos seguros de que eso no nos puede afectar en nada”.

- ¿Qué espera del ambiente que usted va a vivir en la cancha del Saprissa, porque está aquel antecedente de si le lanzaron algo tiempo atrás?

- Quisiera que esto no se nombrara, porque no hay ningún riesgo, no creo que suceda nada y a nosotros que nos toca estar ahí, o en este caso, que me toca estar a la par de la línea, mi enfoque tiene que estar muy definido en lo que va a pasar dentro del rectángulo de juego y no en lo que pueda suceder afuera.

- Siempre estar en un equipo como la Liga genera presión. ¿Este clásico es una presión extra y la aumenta ese sinsabor del aficionado que quiere ver a un equipo mejor en la cancha y más contundente? ¿Cómo se ha manejado eso en la cancha?

- La semana de clásico siempre es diferente. Enfrentar un clásico venga como venga cualquiera de los dos equipos es totalmente diferente. La semana se vive diferente, el aficionado lo siente diferente y no nos escapa a nosotros los que estamos dentro del club de vivirlo de manera diferente. Al final sabemos que hay condicionantes que tienen el factor clásico que debemos manejar. Estamos preparados.

“Tenemos una gran planilla, tenemos un gran cuerpo técnico y estamos preparados para jugar este tipo de partidos. Justamente por eso, porque sabemos el lugar que estamos ocupando y que requiere este club. Entonces, estamos completamente enfocados en lo que podemos hacer, sabemos que podemos hacer el plan de juego que hemos diseñado y llevarlo adelante y conseguir los resultados que queremos.

“Nosotros también quisiéramos vernos un poco mejor y estamos abocados en eso, en trabajar en eso. Hemos trabajado en la semana y lo único que ha faltado es ser más contundentes. Sabemos que este club en los últimos años le ha mostrado a sus aficionados que se puede jugar bien y se puede ganar.

“Lamentablemente en este inicio hemos carecido un poco de contundencia que se puede dar en algún momento, en todos los equipos del mundo sucede. Nos hemos dedicado mucho a tratar de ser un equipo sólido, que crea situaciones y que por supuesto ojalá pueda concretar la mayor cantidad posible de situaciones que crea.

“Hemos trabajado y hemos tratado de visualizar un rival que tiene sus fortalezas en casa, que está bien dirigido, que tiene puntos a atacar y sabemos que este viernes a partir de las 9 p. m. jugamos un partido diferente al que se juega el resto del año y que tenemos que tratar de conseguir el resultado que todos queremos, que quiere la gente y que por supuesto nosotros queremos”.

- ¿Cómo se encuentran Johan Venegas, Jonathan Moya y Guillermo Villalobos?

- El único caso que está descartado es Johan; Villalobos y Moya se tomará la decisión de si forman parte del grupo para tratar de que este partido, en el que hay más factores a valorar de cómo podemos conformar el 18 y quiénes son los que están más aptos.

- ¿Cree que Jonathan Moya y Fernando Lesme pueden jugar al mismo tiempo, porque tiene características muy similares?

- Desde el momento en el que se diseña la planilla, nosotros tenemos muy claro que tanto Jonathan como Fernando pueden jugar juntos, por supuesto. A la hora de estar en el club, no hay duda de que pueden jugar juntos. Depende mucho del rival, depende del tipo de partido. Siempre previo a cada partido se hace un análisis de lo que tenemos, de lo que podemos proponer, el escenario que podemos tener, de estadio, de cancha, de localía, de visita y evaluamos el sistema táctico.

“El sistema táctico, el plan de juego que tenemos y acorde a ese sistema táctico, decidimos quiénes son los más indicados. Yo no tengo duda de que Jonathan y Fernando pueden jugar juntos, así como otras combinaciones que se han dado.

“Lamentablemente, el tiempo que han podido coincidir Fernando con Jonathan fue poco y lo hicieron muy bien, 45 minutos contra Cartaginés, Fernando recién llegado, lo hicieron de buena forma y generamos mucho. Tenemos una característica diferente a la que teníamos en cuanto a perfil de fufbolistas y no tengo duda de que lo pueden hacer juntos”.

- ¿Cuánto les ha costado armar el once estelar en Alajuelense?

- No nos ha costado, honestamente. Siempre sabemos el rival que vamos a tener al frente, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y qué podemos encontrarnos, estadio, cancha, el hecho de que todos tengan participación es importante.

- ¿Cómo trabajarán por la expulsión de Andrés Carevic?

- Nosotros tenemos un plan establecido, como siempre lo tenemos, con la diferencia que cuando Andrés está en la línea, pero el plan está establecido, el rival está muy analizado y las posibles soluciones las tenemos establecidas.

“Creemos que el ambiente no sea el ideal para una comunicación fluida, entonces ya tenemos diseñado un plan para el tipo de situaciones que se nos puedan presentar en el juego y cómo llevarlas adelante, siempre dejando claro que las decisiones las toma Andrés”.