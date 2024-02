Aficionados de Alajuelense intentan ‘darle una mano’ a Andrés Carevic con alineación para el clásico

Muchas veces se ha tachado a Andrés Carevic de ser predecible con Liga Deportiva Alajuelense. Este es un mito que el argentino quiso derribar al implementar algunas modificaciones a la hora de plantar a su equipo en la cancha.

Sin embargo, este mismo arranque del Torneo de Clausura 2024 dejó ver que los rojinegros no están para un periodo de prueba y error. El liguismo exige resultados inmediatos, sin pasos en falso que atenten contra la misión de acabar líderes generales, algo crucial para aspirar al título.

En medio de la presión y la tensión que envuelven a la Liga, el clásico contra Saprissa de este viernes 16 de febrero (8 p. m.) se convierte en una decisiva prueba de fuego para Andrés Carevic y sus hombres.

¿Cuál debería ser la alineación de Alajuelense? La Nación formuló esa consulta a través del canal de Telegram AlajuelenseLN con el propósito de conocer el criterio del aficionado y determinar si existe una especie de once ideal en la Liga.

Fueron 23 aficionados liguistas quienes enviaron un correo electrónico con su alineación, dando respuesta a la consulta planteada mediante Telegram y el ejercicio resultó revelador.

No hubo un solo once estelar que coincidiera con otro, lo que resulta curioso, pero a la vez deja ver que no es tan sencillo definir cuál es verdaderamente el mejor equipo titular de Alajuelense. Por eso, el mismo aficionado intenta ‘darle una mano’ al técnico rojinegro.

De esas 23 propuestas de alineación que enviaron los aficionados se desprende que la mayoría piensa que algunos jugadores deben ser titulares sí o sí, como es el caso de Leonel Moreira y Alexis Gamboa, los únicos dos futbolistas mencionados por todos los participantes.

Algo similar ocurre con el delantero paraguayo Fernando Lesme, incluido en las formaciones de 22 liguistas. Carlos Mora fue señalado en 20 boletas, Joel Campbell en 19 y el defensor canadiense Manjrekar James en 17.

23 propuestas de alineación de Alajuelense para el clásico contra Saprissa

Leonel Moreira, Yael López, Manjrekar James, Alexis Gamboa, Ian Lawrence, Edward Cedeño, Michael Barrantes, Diego Campos, Joshua Navarro, Carlos Mora y Fernando Lesme. Leonel Moreira, Alexis Gamboa, Manjrekar James, Carlos Martínez, Suhander Zúñiga, Celso Borges, Edward Cedeño, Diego Campos, Anthony Hernández, Joel Campbell y Jonathan Moya. Leonel Moreira, Yael López, Manjrekar James, Alexis Gamboa, Ian Lawrence, Edward Cedeño, Celso Borges, Diego Campos, Carlos Mora, Joel Campbell y Fernando Lesme. Leonel Moreira, Yael López, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Ian Lawrence, Celso Borges, Michael Barrantes, Aarón Suárez, Joel Campbell, Jonathan Moya y Fernando Lesme. Leonel Moreira, Yael López, Alexis Gamboa, Manjrekar James, Ian Lawrence, Michael Barrantes, Celso Borges, Diego Campos, Anthony Hernández, Carlos Mora y Fernando Lesme. Leonel Moreira, Carlos Martínez, Manjrekar James, Alexis Gamboa, Suhander Zúñiga, Celso Borges, Aarón Suárez, Michael Barrantes, Carlos Mora, Joel Campbell y Fernando Lesme. Leonel Moreira, Manjrekar James, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Suhander Zúñiga, Edward Cedeño, Celso Borges, Michael Barrantes, Carlos Mora, Joel Campbell y Fernando Lesme. Leonel Moreira, Yael López, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Suhander Zúñiga, Celso Borges, Edward Cedeño, Michael Barrantes, Joel Campbell, Carlos Mora y Fernando Lesme. Leonel Moreira, Alexis Gamboa, Manjrekar James, Ian Lawrence, Guillermo Villalobos, Michael Barrantes, Edward Cedeño, Celso Borges, Carlos Mora, Joel Campbell y Fernando Lesme. Leonel Moreira, Carlos Mora, Manjrekar James, Alexis Gamboa, Suhander Zúñiga, Michael Barrantes, Celso Borges, Diego Campos, Anthony Hernández, Joel Campbell y Fernando Lesme. Leonel Moreira, Carlos Martínez, Alexis Gamboa, Manjrekar James, Suhander Zúñiga, Edward Cedeño, Celso Borges, Anthony Hernández, Joel Campbell, Carlos Mora y Fernando Lesme. Leonel Moreira, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa Yael López, Ian Lawrence, Celso Borges, Aarón Suárez, Carlos Mora, Joel Campbell, Joshua Navarro y Fernando Leme. Leonel Moreira, Yael López, Manjrekar James, Alexis Gamboa, Suhander Zúñiga, Edward Cedeño, Michael Barrantes, Carlos Mora, Joel Campbell, Diego Campos y Fernando Lesme. Leonel Moreira, Celso Borges, Manjrekar James, Alexis Gamboa, Carlos Mora, Edward Cedeño, Suhander Zúñiga, Joel Campbell, Joshua Navarro, Anthony Hernández y Fernando Lesme. Leonel Moreira, Yael López, Manjrekar James, Alexis Gamboa, Suhander Zúñiga, Edward Cedeño, Celso Borges, Joel Campbell, Carlos Mora, Fernando Lesme y Jonathan Moya. Leonel Moreira, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Carlos Martínez, Ian Lawrence, Celso Borges, Michael Barrantes, Edward Cedeño, Carlos Mora, Joel Campbell y Fernando Lesme. Leonel Moreira, Yael López, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Manjrekar James, Ian Lawrence, Edward Cedeño, Johan Venegas, Carlos Mora, Joel Campbell y Fernando Lesme. Leonel Moreira, Guillermo Villalobos, Manjrekar James, Alexis Gamboa, Suhander Zúñiga, Kevin Cabezas, Celso Borges, Diego Campos, Carlos Mora, Anthony Hernández y Fernando Lesme. Leonel Moreira, Manjrekar James, Alexis Gamboa, Carlos Martínez, Suhander Zúñiga, Celso Borges, Diego Campos, Michael Barrantes, Joel Campbell, Fernando Lesme y Carlos Mora. Leonel Moreira, Yael López, Juan Luis Pérez, Alexis Gamboa, Ian Lawrence, Carlos Mora, Celso Borges, Aarón Suárez, Joshua Navarro, Fernando Lesme y Jonathan Moya. Leonel Moreira, Suhander Zúñiga, Alexis Gamboa, Ian Lawrence, Edward Cedeño, Michael Barrantes, Joel Campbell, Aarón Suárez, Carlos Mora, Joshua Navarro y Fernando Lesme. Leonel Moreira, Suhander Zúñiga, Alexis Gamboa, Manjrekar James, Carlos Mora, Aarón Suárez, Celso Borges, Joel Campbell, Anthony Hernández, Jonathan Moya y Fernando Lesme. Leonel Moreira, Suhander Zúñiga, Alexis Gamboa, Manjrekar James, Yael López, Celso Borges, Carlos Mora, Joel Campbell, Diego Campos, Fernando Lesme y Jonathan Moya.

De los 23 suscriptores del canal AlajuelenseLN en Telegram que respondieron a la consulta y enviaron la alineación, algunos quisieron decir algo más.

Tal es el caso de Gerardo Villavicencio, quien señaló que la Liga tiene que salir con un 1-4-5-1, con un jugador rápido de la línea de volantes, que sería Edward Cedeño, y le ayude a la línea defensiva a hacer coberturas cuando los laterales se proyectan al ataque.

Ahmed Benavides planteó su once, pero también subrayó: “Y esperar que ganemos; de lo contrario, se tiene que ir Andrés Carevic”.

Javier Trejos se decantó por Fernando Lesme como el centro delantero titular, pero aclaró que, si estuviera recuperado, preferiría a Johan Venegas y señaló que los laterales son el punto más débil de la Liga en este momento. En lo particular, ninguno de los carrileros lo convence.

Greddy Espinoza aportó una acotación y es que está seguro de que Joel Campbell rinde más por la izquierda, en su perfil natural.

Manfred Mora también brindó su opinión: “Pongo a Joel porque, si bien no está en su mejor forma, siempre se crece en el clásico; a Diego Campos porque puede jugar bien de 10 o de segundo delantero; a Lawrence porque, si bien Suhander jugó bien contra Grecia, Lawrence es un poco más completo y mejor defensivamente para un partido como este”.

Liga Deportiva Alajuelense visitará a Saprissa este viernes 16 de febrero, a las 8 p. m., en Tibás.

