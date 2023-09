Aficionado que tenía la camisa de Saprissa en el Chorotega libró de culpas a Joel Campbell

Cuando Joel Campbell se percató de que estaba envuelto en toda una polémica y no entendía por qué, lo mismo ocurrió con José Carlos Chacón Pérez, el aficionado que estaba en la pura entrada del Estadio Chorotega el martes anterior, buscando autógrafos de los jugadores de Alajuelense en la camisa de Saprissa que tenía en sus manos.

Una transmisión en vivo en la cuenta de Fanátikos en Facebook mostraba lo que fue la salida de la Liga desde su hotel, el traslado hasta el estadio y el ingreso del equipo al mismo.

Ahí se vio cómo los jugadores salían y debían darle la vuelta a la parte frontal del autobús y caminar unos pocos metros hasta ingresar al recinto. Desde la puerta del autobús habían aficionados que se metían a ese sector, por más que estaba un dispositivo de seguridad. Lo que pasó ahí era lo que en realidad ocurre en todos los estadios.

El video muestra también donde Joel Campbell se tomaba fotografías, era el último jugador y el propio comisario, Warner Acuña, vestido con una camisa verde, le hace señas y algo le dice al 12 de Alajuelense para que entre al camerino.

Ahí estaba también ese aficionado al que Carlos Mora, Leonardo Menjívar y Daniel Chacón le habían firmado la camisa de Saprissa, donde él colecciona autógrafos de todos los equipos.

Joel Campbell pasó directo y eso desató un polvorín que a criterio del futbolista y el equipo no tiene razón de ser y por el que muchos juzgaron al jugador.

Sin embargo, ahora se conoce también la versión del propio aficionado, de José Carlos Chacón Pérez, quien libró de culpas a Joel Campbell. Él mismo apareció para aclarar las cosas.

Los periodistas Sergio Alvarado y Marcelo Poltronieri conversaban con Alejandro Alpízar en el programa Entre Leones de La Teja y entre los comentarios de los aficionados surgió el de José Carlos Pérez, diciendo que él era quien estuvo en el Estadio Chorotega con la camisa de Saprissa.

“Yo en ningún momento le pedí a Campbell el autógrafo, iba tarde para entrar al estadio. Yo no lo hice con la mala intención y quiero aclarar lo que pasó”, escribió el aficionado, quien luego aceptó entrar al programa Entre Leones y contó su versión, que coincide con la aclaración que había hecho el propio futbolista de Alajuelense.

Esta fue la reacción de Joel Campbell sobre lo sucedido en Nicoya y las críticas que se le vinieron encima. Fotografía: 'X'

¿Le pidió el autógrafo? “No, la verdad no fue así, porque Joel Campbell iba atrasado diez minutos. Yo escuché al comisario cuando le dijo a Joel que se fuera para adentro y le hizo caso. Yo estaba en la pura entrada y en ningún momento le pedí el autógrafo porque sé que iba tarde”, aseguró José Carlos Chacón.

Él tampoco entiende cómo ni por qué se hizo toda una polémica de algo que él asegura que no pasó.

“Yo no imaginé que esto se fuera hacer tan grande ni en ningún momento quise perjudicar la imagen de Campbell, veo que por culpa de esto se hizo demasiado despelote en redes sociales y en realidad no pasó nada. Yo a Campbell no le pedí el autógrafo porque escuché que iba muy atrasado y no quise molestarlo.

Insistió en que él escuchó cuando Warner Acuña le dijo a Joel Campbell que ya iba atrasado diez minutos y que entrara.

“Campbell se bajó del bus y empezó a dar autógrafos y tomarse fotos con la gente por bastante rato. Cuando vi que venía él hasta traté de guardarla (la camisa de Saprissa) para no tener polémica ni hacerlo sentir incómodo por todo lo que se ha dicho y en ese momento es que me grabaron y parece que me ignora, pero no es así”.

En esa misma charla en Entre Leones, el aficionado saprissista dijo admirar a Joel Campbell por toda su carrera y por lo que ha sido capaz de hacer en la Selección. Lo respeta como jugador y lamenta que otras personas no tengan la inteligencia emocional para vivir el fútbol como se debe.

Esta camiseta de Saprissa tiene firmas de jugadores de diversos equipos. Foto: Cortesía

Que se incite a insultarlo o hacer otras cosas solo porque cuando él decidió regresar al país lo hizo con Alajuelense es algo que a este aficionado saprissista le parece inadmisible.

“Yo en el fútbol trato de no ver colores, por eso he llevado esa camiseta a partidos a que la firmen jugadores de distintos equipos, no era por ser la Liga, la he llevado a Cartago, Liberia. Daniel Chacón me la firmó y le dije que ya lo había hecho cuando jugaba con Cartago, como también soy Chacón le llamó la atención y me la firmó”, relató.

También contó lo ocurrido con Carlos Mora: “La vio, él usa el 17 igual que yo en las mejengas y cuando la vio me dijo: ‘Qué vacilón, una camisa de Saprissa’. Leonardo Menjívar también me la firmó y yo la verdad ni sabía quién era, como viene llegando, pero igual le agradezco. El único que me dijo que no fue Pipo (Giancarlo González), por ser de Saprissa”.

José Carlos Chacón recolectó varias firmas de Alajuelense, entre ellas, la de Carlos Mora. Foto: Cortesía

José Carlos Chacón vive el fútbol de una manera diferente y por eso seguirá con su tradición de ir a cazar autógrafos cuando los equipos visiten a Guanacasteca en el Chorotega. Siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo.

“Pueden haber rivalidades, eso siempre existirá, pero todos somos personas, los colores se defienden en la cancha los 90 minutos, pero cuando uno sale ya somos iguales todos. Eso de chiflar a una persona, insultarlo, no está bien y por eso digo que yo siento que es culpa mía tanta polémica, que por una situación se haga tanta cosa, cuando los colores solo dicen donde trabajás”.

”El fútbol es para ir a entretenerse un sábado o un domingo, salir del trabajo y decir: ‘Voy a ver a la Liga aunque yo sea saprissista, o un manudo que quiera ver a Saprissa’. No veo por qué ir a un insultar a un jugador si él no me ha insultado a mí, creo que así deberíamos tomarlo”, reflexionó José Carlos Chacón.