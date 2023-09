Joel Campbell, delantero de Alajuelense, utilizó sus redes sociales para aclarar por qué no firmó una camiseta de Saprissa a un aficionado morado en Guanacaste.

¿Se negó Joel Campbell a firmar una camiseta de Saprissa?

Este martes, un video se volvió viral, mostrando al delantero de Alajuelense bajándose del autobús cerca de la entrada del estadio Chorotega, donde un seguidor con la camiseta de Saprissa lo esperaba. Sin embargo, Campbell pasó de largo sin estampar su firma en la prenda. El futbolista respondió a las críticas de manera contundente a través de un mensaje publicado este miércoles.

“Quiero aclarar que no me negué a firmar la camiseta de Saprissa. Lo que ocurrió fue que ya llevaba 10 minutos tomándome fotos y firmando camisetas, y en ese momento llegó el comisario de Unafut para indicarme que no podía detenerme más... Por eso decidí continuar directamente.”

Solo quiero aclarar que NO me negue a firmar la camisa de Saprissa , lo qué pasó fue que ya llevaba 10 min tomandome fotos y firmando camisas y ahi fue que llegó el comisario de Unafut para decirme que ya no podia parar más… Por eso fue que seguí directo .. sigo ⬇️ — Joel Campbell (@joel_campbell12) September 20, 2023

“No entiendo por qué insisten en querer crear conflictos entre Saprissa y yo, así como con su afición, a la cual respeto profundamente. Aquellos que me conocen saben que para mí el fútbol es solo un deporte y no veo rivalidades. Y si existen rivalidades, estas solo duran 90 minutos en el terreno de juego. Fuera de él, todos somos iguales.”

“Así que no ensucien el fútbol ni intenten manchar mi imagen con incidentes como este. Desde que llegué al país, los seguidores de Liga, Saprissa y otros equipos en la calle solo me han demostrado respeto y gratitud por lo que he logrado como jugador, especialmente con la Selección”, escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter).