Adal Ramones estará en el Morera Soto para presenciar Gran Final entre Alajuelense y Cartaginés

Un apasionado aficionado del Cartaginés haría cualquier cosa por estar en el partido que podría dejar atrás los 81 años de sequía de los brumosos. Adal Ramones es consciente de eso y este mismo miércoles emprendió un viaje hacia Costa Rica para asistir al juego de vuelta de la Gran Final del Clausura 2022.

La estrella del espectáculo mexicano como conductor, humorista y actor, tuvo que hacer un reacomodo de su agenda de trabajo en México y Estados Unidos para poder presenciar el encuentro de esta noche, según indicó el Cartaginés en sus redes sociales.

Ramones es un fiel seguidor de los brumosos y la semana anterior viajó al país con el objetivo de apoyar a los de la Vieja Metrópoli en el partido de la final ante Alajuelense, que al final resultó en la clasificación de los blanquiazules a la Gran Final del torneo.

En esa primera visita, Ramones estuvo en el hotel de concentración del equipo la noche previa al duelo frente a los erizos, recibió una camiseta, una suéter del club, compartió con el plantel y dio una conferencia de prensa, como si fuera parte de los convocados al partido. El mexicano comentó que desarrolló su amor por los colores hace cuatro años, tras un viaje al país.

“En el 2018 estuve en una Teletón acá en Costa Rica, me encontraba en el escenario animando con Choché Romano y se empezó a decir que quién le va a Saprissa o quién es de Alajuelense, pero atrás un niño gritaba y no le escuchaba. Pedí que lo dejaran hablar y el niño dijo que le iba a Cartaginés, que era Cartaginés y no entendía. Choché me dijo que ese era un equipo que tenía muchísimos años de no ganar”, comentó.

“Al verlo solo y portando con orgullo la camiseta del Cartaginés. Hablé con él y me dijo que quería ver a su equipo ganar, que su papá nunca lo había visto ganar y lo dijo con tal sentimiento, que le dije que a partir de ese momento iba a ser un aficionado de Cartaginés más. Ese niño me impactó por la lealtad que tenía a los colores”, agregó.

