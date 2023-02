A Marcel Hernández le dan más que un llamado de atención

Pensar en un Cartaginés sin Marcel Hernández como titular es casi ilógico, aunque en este Clausura 2023 es real. Y es que el cubano ya recibió más que un llamado de atención para que despierte, por segunda vez en el torneo queda en banca y lo más extraño es que esta vez fue en un duelo clave ante Herediano.

Pocas veces se ve a Marcel Hernández entre los suplentes. Sucedió también en el juego de vuelta de la final del Torneo de Copa Suerox. (Rafael Pacheco Granados)

Más difícil de ver fue que el propio técnico Paulo César Wanchope hablar a mitad de semana que Hernández estaba en deuda y quería mucho más de él.

Lo que recalcó Wanchope fue una especie de premonición de lo que se venía y es que pese a no tener a Marco Ureña por lesión, dejó a Marcel en la suplencia y prefirió modificar la forma de jugar: Ronaldo Araya ocupó el lugar del “9″.

No fue improvisación, Araya ya lo había hecho en ese puesto en el Torneo de Copa y aunque no es un delantero nato, aporta cualidades diferentes al funcionamiento: mucha movilidad, buen toque de balón, ataque a los espacios y buena asociación con sus compañeros, sumado a que los rivales no lo encuentran tan fácil, ya que no es tan posicional.

Sería una locura pensar que el isleño no volverá a ser estelar o que Chope va a prescindir de él, aunque sí quedó claro que los brumosos aprenden a jugar sin su estrella.

Si bien, el cubano hizo historia al marca el gol 100 en su carrera en Costa Rica, apenas en la fecha uno del Torneo y en la tres volvió a anotar, lleva cuatro jornadas sin abombaras las redes. Es más, antes Puntarenas FC (fecha seis) también estuvo en el banco e ingresó hasta el cierre de ese choque.

¿Qué le pasa al jugador que la prensa veía como el goleador del Clausura 2023?

Las estadísticas lo pueden explicar: Hernández únicamente suma 14 remates totales en todo el campeonato y lo más llamativo es que tan solo tiene seis directos al arcos, según los datos de la Unafut.

Wanchope no dudo también en recalcar que: “Hablé con Marcel, le dije que necesitamos más de él. De todos en general necesitamos más, pero Marcel es un líder y como tal debe hacerlo con acciones. No es solo decir las cosas, sino que es importante que en la cancha pueda transmitir toda esa energía que vimos desde el primer año acá, que lo veíamos más activo y empujando al equipo. Lo requerimos de él y de todos los de experiencia”.