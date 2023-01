A Jeaustin Campos se la cayó una ‘Bola’ en su función

Jeaustin Campos es un artista frente al micrófono. De eso nadie tiene duda.

Su presentación tiene como punto fuerte el sarcasmo, en eso es un maestro. Sin embargo, el inicio del Clausura 2023 lo ‘tiene fuera de juego’ en su cancha favorita. Él y su presidente tratan de enrumbar el malabar en el que al técnico morado se le cayó una “Bola” con el tema de Christian Bolaños.

Desde su primera conferencia en el semestre, tras el juego ante la Asociación Deportiva Guanacasteca, la cancha se le enlodó a Campos al momento de responder sobre el porqué de la ausencia del ídolo morado.

Si Jeaustin Campos respondiera claro evitaría la ‘necedad’ de la prensa

Una mentira o una falta de claridad a la hora de exponer que el jugador estaba lesionado o tenía pocos días de recibir el alta médica por una lesión. Ahora se entiende poco sobre el tema, sobre todo cuando la esposa del jugador expuso a Campos por medio de sus redes sociales.

Este fin de semana, la prensa hizo su trabajo y al técnico no le gustó, otra vez, que se le pregunte sobre el jugador que dejó en las graderías para el juego ante Guadalupe.

El timonel minimizó la ausencia tratando el hecho como un tema para la “prensa rosa” como si esa rama del periodismo fuera poca cosa. Lo cual me extraña, porque una amiga que tenemos en común, es de las mejores en esa área y a Jeaustin Campos bastante que le gusta tener presencia en la “prensa rosa” del país.

Seguido de esto, el presidente Juan Carlos Rojas, a quien le encanta tratar de imponer la agenda de los periodistas, lanzaba una serie de datos desde su trinchera favorita, aduciendo que la importancia estaba en la seguidilla de juegos que la ‘S’ tiene sin perder y otros detalles.

A muchos les cuesta entender que los medios de comunicación no somos una oficina de relaciones públicas. Les cuesta entender que un periodista puede preguntar lo que considere pertinente y el vocero puede responder lo que guste. Mientras tanto eso no signifique una burla o una falta de respeto.

Jeaustin Campos harto del tema de Christian Bolaños: ‘Qué necedad, de verdad, qué necedad’

Al Saprissa de los últimos años se le cae el decoro y el respeto que en algún momento mantuvo con la prensa. Hace unos meses un periodista de Canal 7 fue retirado de una conferencia con la excusa de que Ángel Catalina no hablaría si él no se retiraba, ya que el gerente deportivo morado no le gustaron las críticas tras su primer torneo al mando del club.

Además, un aficionado fue vetado de manera atropellada y arbitraria, cuyo caso se estudia en la Sala Constitucional y el fallo podría darse pronto.

Cristhian Bolaños es un ídolo en la afición morada. Algunos pueden entender esto, otros no. Jeaustin, por ejemplo, no lo puede entender del todo, ya que su estirpe en la época como jugador no es el mismo del de ‘Bola’, Wálter Centeno, Evaristo Coronado o el de Érick Lonnis.

Esto no se trata de un tema farandulero, se trata de un jugador de un altísimo calibre que, con la llegada de Campos, perdió protagonismo por lesiones y otros factores que le importan mucho al aficionado. A Jeaustin se le cayó una ‘Bola’ en el malabar. Ojalá la función no tenga el mismo final que ya pasó en Herediano y San Carlos, con camerinos rotos.