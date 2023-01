Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños, revienta y desmiente a Jeaustin Campos

Christian Bolaños no estuvo en la convocatoria en el debut del Deportivo Saprissa en el Clausura 2023 para enfrentar a la Asociación Deportiva Guanacasteca este domingo en el Ricardo Saprissa.

Jeaustin Campos, técnico morado, dijo tras el juego que el veterano volante no fue convocado porque está lesionado. Y dos horas más tarde, Jazmín Salas, esposa del jugador, explotó y desmiente la versión del timonel.

“No soy de hablar de fútbol pero odio las mentiras. ¿Lesionado?, ¿Dónde?, ¿Será que vivo con otro que no es mi esposo?”Porque mejor no decimos la verdad y listo. Es tan fácil mandar a enterrar a un jugador y querer hacer que la afición se olvide de él, donde todos sabemos que ha sido un profesional dentro y fuera de la cancha por 22 años de carrera aceptando el rol que le toque”, escribió Salas.

Jazmín Salas afirma que su Jeaustin Campos está mintiendo en el caso de su esposo Christian Bolaños.

Esto contradice lo que dijo Campos en conferencia de prensa, cuando le lanzaron la siguiente consulta: ¿Qué rol tiene Christian Bolaños en este Saprissa, porque ha venido de más a menos?

“Ahora no estaba en lista porque estaba lesionado; pasó cinco días sin entrenar. No estuvo en los 90 Minutos por la Vida que era una bonita oportunidad. Yo como técnico no puedo pasar por encima de una filosofía, un estilo de juego y la misma afición está muy contenta porque ven a un Saprissa agresivo y dinámico y quien se ajuste a eso va a jugar”, justificó el técnico.

La participación de Bolaños vino a menos con la llegada de Campos a la casa morada. Por lesiones y decisiones técnicas, pero el torneo anterior solo jugó 123 minutos.

“Pero no soporto que cuando quieren manipular a la afición y hacerlo a él quedar mal. Estoy muy orgullosa con la persona que me casé y sé lo que representa para la afición y todos los morados”, dijo Salas.