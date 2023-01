Jeaustin Campos hace revelaciones entre líneas sobre Christian Bolaños

Jeaustin Campos comenzó a dar su conferencia de prensa con el semblante de estratega ganador, de técnico que suma seis puntos, dos victorias y dos cotejos sin recibir anotación. Sin embargo, luego de 13 minutos de una comparecencia tranquila su cara cambió notablemente y se retiró molesto.

En la última pregunta, Campos fue consultado directamente por La Nación con la seriedad que amerita el tema: ¿Cuenta usted o no con Christian Bolaños como parte de su planilla? Ahí comenzó la respuesta de Jeaustin que empezó con una queja (”qué necedad”), continuó con una disculpa (por responder así a la pregunta, después de haber un par de otros colegas en torno al tema) y terminó dando, quizás sin quererlo, algunas revelaciones.

El timonel evadió responder puntualmente si cuenta o no con Christian, ante pregunta era directa. Nunca dijo sí o no.

Entonces no queda más que interpretar, sumándole a los hechos (Christian Bolaños enviado a las gradas en los dos primeros dos juegos del torneo), algunas frases del técnico que quizás quedaron un poco perdidas mientras enfatizaba en la “necedad” de quienes preguntamos.

“Que necedad, de verdad lo digo, que necedad. Esto es un partido de tenis ya... Y acá hay 26 jugadores y cuento con los que estén ahí. Si la gerencia deportiva y la comisión técnica deciden sacar o meter a alguien, ellos están por encima mío”, expreso.

¿Acaso la gerencia deportiva decidió en el caso Bolaños? Hasta ayer entendíamos que se trataba de una decisión técnica.

Jeaustin Campos harto del tema de Christian Bolaños: ‘Qué necedad, de verdad, qué necedad’

Es la primera vez que Jeaustin mete a la dirigencia y gerencia deportiva en la explicación de la ausencia de Bolaños, por lo que todo hace indicar que el tema va más allá de una decisión de entrenador.

El ‘DT’ insistió que estaba cansado del tema. No obstante, a Campos es importante recordarle que la situación nació por unas declaraciones que él mismo dio sobre Bolaños, por su ausencia en el primer encuentro, en las que dio a conocer que venía saliendo de una lesión. Luego fue la esposa del mundialista, Jazmín Salas, la que cuestionó la versión del entrenador.

Seguidamente, Jeaustin respondió en redes sociales a un aficionado sobre el tema. Esta claro: el tema ‘Bolaños’, del que Jeaustin Campos está harto, fue alimentado por el mismo técnico y el entorno del jugador.

Para Jeaustin el tema pertenece a la ‘prensa rosa’, como también se le puede llamar al periodismo dedicado al chisme o de la farándula. Lo que nunca el entrenador notó fue que a él se le hizo una pregunta directa de un tema deportivo de su planilla: ¿Cuenta o no con Christian Bolaños? A él no se le consultó por chismes de redes sociales o las respuestas que él dio en esos mismos medios.

Campos asegura que la afición no quiere saber nada sobre este tema, sino que está más interesada en la estrategia del juego ante Guadalupe o las tácticas utilizadas. En la gradería popular, sin embargo, no eran pocos los comentarios sobre Bolaños que parecen no calzar con la afirmación del estratega.

De hecho, cuando Christian iba pasando rumbo a la zona destinada para los jugadores que quedan fuera de convocatoria, los seguidores de la ‘S’ aprovecharon para sacarse fotografías y de una vez le preguntaban: ¿Bola porque no está? Bola, hace falta... ¡Bola no se deje!

Eso nadie me lo tiene que contar: yo lo vi y escuché.

“A los entrenadores nacionales nos tienen bajo perfil futbolístico porque en el 70% de las conferencias de prensa no hablamos de fútbol. Vimos un partido riquísimo, Wálter planteó un partido espectacular y lo supimos contrarrestar, pero no me preguntan de lo que hicimos”, resaltó el DT.

Lo que Jeaustin no dice es que habló 13 minutos sobre el juego, sobre su estrategia, la solidez defensiva y hasta el desempeño de sus futbolistas ofensivos, pero no se le cuestionó sobre la gestión de su planilla, una situación que no es un chisme y es del interés de la afición.

Como bien apuntó Campos, las conferencia de prensa posjuego son sobre el juego y la consulta que se le hizo está directamente relacionada con el encuentro: la ausencia ante Guadalupe de uno de sus jugadores.

Jeaustin terminó con cierta molestia su conferencia y aunque no dio una respuesta clara a la pregunta, a veces lo que no se dice es aún más revelador. Nadie lo escuchó decir: “cuento con él”.