Las ‘necias’ preguntas a Jeaustin Campos sobre Christian Bolaños generan discrepancias en ‘La Nación’

Festejo, admito y a veces hasta incentivo el debate. Al mando de la sección deportiva de La Nación quiero gente pensante, con criterio, argumentos, puntos de vista que enriquezcan y le permitan al lector considerar más ángulos, así sobre el “Jeaustin Campos - Christian Bolaños” como en muchas otras discusiones.

“Cuando todos piensan igual, ninguno está pensando”, dice la frase célebre del periodista y analista político Walter Lippmann, dos veces ganador del Premio Pulitzer (1958 y 1962).

Buena señal: no pensamos igual.

Si a Milton Montenegro, al igual que a Jeaustin Campos, le parece una necedad haber preguntado sobre Christian Bolaños, a Esteban Valverde le resulta no solo irrespetuoso, sino también evasivo, que el técnico de Saprissa en lugar de responder si contará o no con Bolaños en el torneo, optara por descalificar la pregunta y el tema (”rosa” le llamó el estratega). A mí, en cambio, me parece una pregunta válida, seria y respetuosa digna de una mejor respuesta de parte de un hombre inteligente como Campos.

No le estaban preguntando por la polémica en redes sociales con la esposa de Bolaños ni por su respuesta a un aficionado morado en la que el técnico pidió que “las balas vinieran de frente”. Le estaban preguntando por su plantel.

Entiendo que no es fácil, ni con la capacidad de respuesta de Jeaustin Campos, estar respondiendo a un tema incómodo del que no se ha dicho todo (el timonel dos veces mencionó, sin ser explícito, a la gerencia deportiva y la comisión técnica). Entiendo que le canse, pero él, intelectualmente dotado como es, debe tener claro que alimentó el tema cuando atribuyó la ausencia a una lesión de Bolaños y más aún cuando se puso a responder en redes sociales.

En medio de las cosas sin aclarar, hay una evidente: como Milton, considero que el tema está zanjado, pero no gracias a lo que dijo Jeaustin Campos, sino a lo que calla. Pese a la necedad de las preguntas, no dijo una sola frase que haga pensar en Bolaños como parte de sus planes. Optó por mostrar su hastío, quejarse de lo poco que se habla de fútbol en las conferencias y culpar a la siempre culpable prensa del incandescente tema.

Entonces, sí, Milton: no creo que Jeaustin Campos cuente con Bolaños, salvo que se quede sin medio equipo. Y eso lo deduzco no solo de las dos jornadas con el atacante en las gradas, sino también de las respuestas ante las necesarias preguntas necias.

¿Que hablemos más de fútbol? Me encantaría.

Los propios técnicos tienen buena cuota de culpabilidad en el rumbo que toman las conferencias de prensa, donde son ellos quienes tienen la bola y no los periodistas, con derecho a lanzar solo una pregunta (”dos preguntas”, dicen todos, a riesgo de dispersar los temas), sin la posibilidad de repreguntar y mucho menos hilvanar una conversación.

De acuerdo, hablemos de fútbol: ¿Qué le falta a Christian Bolaños para encajar en el Saprissa actual? ¿Es físico? ¿Es táctico? ¿Ya no tiene la dinámica para correr por un costado? ¿Tampoco se adapta a otra función que explote sus virtudes?

No son pocos los casos de veteranos cuya metamorfosis les permite seguir aportando, minimizar el efecto de los años y aprovechar las virtudes de la técnica y las destrezas tácticas. Incluso algunos terminan convertidos en goleadores. Eso solo lo logran los grandes técnicos cuando sintonizan con los grandes jugadores. Sin duda, Jeaustin Campos y Christian Bolaños lo son.

Creería que a sus casi 39 años, el otrora figura del Monstruo ya no está para correr pegado a la línea o picar a los extremos, pero quizás sí para cerrar la pinza en el área o jugar de falso “9″, con paredes y pases filtrados en las cercanías del área. No lo sé. Son los técnicos quienes pueden hablar con propiedad de temas a los que suelen responder con un “no me refiero a casos individuales”. ¿Entonces? ¿Hablemos de fútbol, pero solo generalidades?: ¿Cuál fue la clave de su equipo? Hemos estado finos. ¿Le preocupa la bola muerta? No me preocupa, me ocupa. ¿Y así por el estilo?

Por supuesto que Jeaustin Campos está en todo su derecho de no romperse la cabeza buscando cómo sacarle provecho a Bolaños. Para eso es el técnico. Puede enviarlo a las gradas cuantas veces considere con esa potestad que dan su puesto y los resultados. No por casualidad es el segundo técnico con más partidos en la historia del Saprissa. Muchos aciertos hay detrás de sus títulos.

Se equivoca en cambio, si pretende hacernos que creer que un jugador con la carrera de Christian Bolaños no es tema y más aún cuando en conferencia de prensa menosprecia una pregunta tan válida como respetuosa. De Jeaustin Campos espero respuestas más inteligentes y respetuosas que un “qué necedad, en serio, qué necedad”.