Se acabó el tema: Jeaustin Campos no cuenta con Christian Bolaños

La pregunta en un partido a Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, y al otro también, está de más. Es cansado para Jeaustin recibir juego a juego el mismo cuestionamiento. “Qué necedad”, respondió él técnico luego del compromiso del domingo ante Guadalupe. Y en parte, sí, ya es necedad.

¿Por qué no juega Christian Bolaños? ¿Qué pasó con Christian Bolaños?, son los cuestionamientos que por lo general se le hacen al timonel saprissista desde el Torneo de Apertura pasado.

“Qué necedad, aquí hay 26 jugadores, contamos con todos. Por qué no me preguntan de fútbol. Yo no tengo necesidad de llevarme mal con nadie, somos seres humanos, algunos fallamos y otros no.

“Sabemos cuáles son los números que arrojan los GPS y las estadísticas que manejamos de cada jugador. Tenemos un parámetro y un estilo de juego definido; el que se ajuste estará”, son algunas de las respuestas que Jeaustin ha dado cuando siempre le preguntan por Bolaños.

Pero la realidad es que Jeaustin Campos no cuenta con Christian Bolaños, tal vez en el siguiente encuentro no lo envíe a la grada y lo tenga en el banquillo, pero para alinearlo como titular, el entrenador posee cuatro o cinco opciones antes de elegir al volante.

Veamos los números, desde el 23 de abril del 2022: ya sea por lesiones o porque Campos no lo tomó en cuenta, Bolaños estuvo ausente en el 57% de los partidos de Saprissa, según estadísticas de mi colega Keishmer Gómez de ESPN.

En el Apertura 2022, estuvo en los primeros cuatro encuentros y después desapareció. Tuvo actividad en el Torneo de Copa. Arrancó el Clausura y Bolaños sigue sin aparecer.

No hay que hacer tanto drama, a Jeaustin no le gusta como juega Bolaños, su juego no se adapta a lo que busca implementar en Saprissa, hay otros futbolistas por encima de Christian o simplemente no cuenta con él. Y Campos está en su derecho, él es el técnico.

Christian Bolaños y Jeaustin Campos se abrazaron y disfrutaron el cetro en el Apertura 2022, pero es evidente que futbolísticamente, Bolaños no es del agrado del entrenador. (JOHN DURAN)

Viendo el panorama y analizando los números, para mí es claro: Jeaustin Campos no cuenta con Christian Bolaños. No hace falta preguntar más.

Y estas cosas pasan, si no es Campos, llegará el técnico que se lo diga o no utilizará más a Bolaños o a quién sea, porque el fútbol es así, es de momentos.

Recuerdo en setiembre del 2002 ver en los pasillos del Estadio Ricardo Saprissa como Jeaustin Campos y Hernán Medford caminaban del vestuario a las oficinas administrativas de Saprissa. Estaban enojados, no se les podía volver ni a ver, menos interrumpirles el paso para hacerles un par de preguntas.

Campos y Medford estaban molestos porque Manuel Keosseián, técnico de Saprissa en ese entonces, ya no contaba más con ellos; es más les dijo que no los quería ni en los entrenamientos.

Ambos jugaron su último partido en Primera División el 15 de setiembre del 2002 en un clásico que Saprissa perdió 0-1 ante la Liga de Jorge Luis Pinto. Keosseián los dio de baja a ambos para el resto del torneo 2002-2003. Cuatro meses después anunciaron su retiro del fútbol. Hernán tenía 34 años y Jeaustin 31.

Tampoco estoy retirando a Christian Bolaños, quien dijo medita jugar hasta los 40 años (tiene 38) y es un enorme jugador, con una gran carrera, pero en los planes de Jeaustin Campos no figura en la lista de los primeros a ser tomado en cuenta.