Jeaustin Campos harto del tema de Christian Bolaños: ‘Qué necedad, de verdad, qué necedad’

Saprissa ganó un partido más, lleva marca perfecta en dos presentaciones en el Torneo de Clausura 2023 y todo debería de ser armonía en el conjunto morado, pero no. El tema de Christian Bolaños y Jeaustin Campos se roba la atención.

Hasta la versión menos vistosa de Saprissa sabe sonreír y perturbar a Wálter Centeno

Por más que el técnico pide hablar solo de fútbol, es inevitable caer en el tema de la relación del entrenador y el referente del Monstruo, más aún que este domingo Bolaños quedó fuera de convocatoria para el choque ante Guadalupe FC (gane de la S 1 a 0). Jeaustin suele tener mucha paciencia para estas situaciones, pero tras tanta polémica, mensajes en redes sociales y preguntas de la prensa, se dejó ver harto.

- Feliz pese a ruido extra cancha con Bolaños

“Siempre vivo tranquilo, estoy super feliz. Tenemos 19 partidos y solo una derrota, que fue el partido de la final y en el global ganamos y fuimos campeones. Estoy super feliz, el equipo juega bien, es intenso, los chicos levantan la mano y no puedo sentirme más feliz por la respuesta de todos los muchachos.

- Relación Jeaustin Campos - Christian Bolaños

“No tengo necesidad de llevarme mal con nadie. Somos seres humanos, algunos fallamos y otros no. Estoy disfrutando de esto, creo que la afición también lo está disfrutando y hay muchas cosas lindas para hablar del equipo: los jóvenes, los chicos que hacen sus primeras armas y las incorporaciones.

Jeaustin Campos ganó el título con Saprissa en el Apertura 2022 y está invicto en dos presentaciones en el Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

”Ya es como darle mucha vuelta a esto. El respeto ante todo con absolutamente todos los futbolistas, desde los más chicos, hasta los más veteranos. Por esto es que hemos sido campeones y tenemos los títulos que tenemos, porque si no fuera un líder por convicción, no llegaríamos a ningún lado. Hemos sido coherentes con nuestro trabajo y manera de pensar.

”Hay situaciones en las que la gerencia deportiva y la comisión técnica están de lleno. Acá no es que es solo Jeaustin, soy un empleado más y acá mandan otros. La responsabilidad, que es diferente a la culpabilidad, es compartida”.

- Cansado con tema de Christian Bolaños

“Que necedad, de verdad lo digo, que necedad. Esto es un partido de tenis ya y acá hay 26 jugadores y cuento con los que estén ahí. Si la gerencia deportiva y la comisión técnica deciden sacar o meter a alguien, ellos están por encima mío.

”A los entrenadores nacionales nos tienen bajo perfil futbolístico porque en el 70% de las conferencias de prensa no hablamos de fútbol. Vimos un partido riquísimo, Wálter planteó un partido espectacular y lo supimos contrarrestar, pero no me preguntan de lo que hicimos.

”Vengo a una conferencia de prensa del partido, no general, pero no hablamos de eso. La afición merece respeto, ellos tienen un conocimiento que la prensa muchas veces subestima. Ellos quieren escucharme hablar de fútbol y yo quiero defenderme hablando de fútbol. Ya hablé suficiente de esto, quiero hablar de fútbol”.

- Posibles salidas y llegadas

“Es una situación de la gerencia deportiva. Todos los movimientos que hemos hecho son en una misma línea entre la gerencia deportiva, la comisión técnica y yo. Hay un apoyo total en todas las vías de las decisiones que se van a tomar. Así es un equipo y estamos claros que si va a llegar gente, debe estar clara en lo que significa Saprissa. No hay ninguna situación incómoda”.

- Solidez defensiva

“La solidez defensiva es trabajo acumulado con los muchachos. Ante Guadalupe fue diferente la línea de cinco, los laterales salieron a presionar muy arriba, resguardando tres en el medio y basculando con los tres centrales. Creo que el rival solo tuvo una situación de gol que tapó Chamorro.

”La solidez no depende solo de los de atrás, sino de la presión que hacemos arriba, del medio campo que trata que a la línea defensiva no le lleguen tan claro”.

- Delanteros sin gol

“Tiene su pro y su contra. Si los goles que hemos anotado solo los hacen los delanteros, estaríamos diciendo que el peso ofensivo recae sobre los ‘9′. Sin embargo, los movimientos y el trabajo que hacen los delanteros pronto se verán reflejados en goles”

- Guadalupe supo incomodar

“Me gustaron muchas cosas, pero tal vez no estamos acostumbrados a esto. Hay que reconocer el trabajo de Wálter con Guadalupe, porque le gusta manejar bien la pelota y sabemos lo que hace. No estuvimos cómodos en el partido, pero buscamos ciertos movimientos defensivos y a partir de ahí trabajar en situaciones ofensivas.

”Me gustó la actitud y la lectura de los muchachos, porque no anduvimos tan finos con el balón, pero siempre con la mentalidad de ganar. Si se puede ganar jugando bien, mucho mejor, pero sino igual ganar”.