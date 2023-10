A Jeaustin Campos le resulta increíble ver cómo Herediano no superó la semifinal contra Saprissa

Jeaustin Campos dijo que Herediano salió dolido pero no golpeado, al perder en penales la semifinal del Torneo de Copa contra Saprissa. (Jose Cordero)

La ruleta rusa decretó que Saprissa jugará la final del Torneo de Copa, luego de que el partido contra Herediano acabó 1-1 en tiempo regular y en los penales, los morados resolvieron la serie por 7 a 6.

Para Herediano, esta eliminación resulta inesperada, principalmente por el momento de los equipos. Según el técnico florense Jeaustin Campos, el Team está dolido, pero no golpeado.

“Hicimos un muy buen partido, si nosotros hubiésemos ganado éramos más que justos vencedores la verdad. Hay momentos en que no estuvimos acertados, donde debimos de hacerlo tanto en el juego, como en la tanda de penales y así fue cómo se dio”, afirmó Jeaustin Campos en la sala de prensa del Estadio Ricardo Saprissa.

- ¿Es un golpe para Herediano no avanzar a la final del Torneo de Copa?

- Lo que es obligación, es obligación todo. Era obligación ganar este partido. Nosotros estamos con esa mentalidad. Algunos de ustedes dijeron en la semana que había formas de ganar y formas de perder. Yo de ninguna forma lo acepto, porque eso sería admitir que uno es un buen perdedor y por supuesto que me duele. Si hay formas de caer y caer de pie, es esto.

“No puedo ser tan romántico de decir que el equipo jugó bien y nos faltó llegar, que de por sí así fue. La cruda realidad es que nosotros no pasamos, pasó nuestro rival. Por supuesto que nos duele.

“El equipo está dolido, golpeado no, pero dolido sí, porque en realidad hicimos todo para ganar durante los 90 minutos y durante los penales también. Para mí es increíble lo que pasó. Es parte de la frase cliché que es parte del fútbol”.

- Aquil Alí dijo que ahora es obligación sacar el campeonato por el equipo que tienen. ¿Qué opina de eso?

- A nosotros nadie nos tiene que meter presión, la presión la tenemos nosotros. Peor fuera que estuviéramos conformes con lo que tenemos y se acabó. Entonces, dimos una muestra de cómo podemos jugar una final en los 90 minutos y también hay muy buenas conclusiones, tanto de lo que hicimos como de lo que dejamos de hacer, tanto en ofensiva como en defensiva. Y eso nos da pie para ilusionarnos.

“Lo único que yo puedo reclamar entre comillas es que la comida si se enfría, se daña. Nosotros teníamos para comer, teníamos para terminar el partido, teníamos para liquidar y no lo hicimos. Eso es lo único que yo no reclamaría, nos reclamaríamos nosotros como grupo, como equipo, que eso no puede pasar en ninguna final”.

- ¿Cuánto lamenta esto?

Golpeados no estamos, porque hay maneras de caer. Caímos de pie para dar el primer paso en lo que viene. Sí estamos un poco dolidos, porque no vamos a hablar de justicia en el fútbol, porque insisto, es lo mismo. Pero creo que esto no es de merecerlo, ni de justicia, es el que lo hace y punto.

“Y el que lo hizo fue nuestro rival, no fuimos nosotros. Para lo que viene, hay que ver, depende de cómo lo veamos, el vaso medio lleno o medio vacío. Yo siempre lo veo medio lleno para seguir adelante y pelear por lo que queremos.

“La ilusión sigue intacta en cuanto a nuestro fútbol y en cuanto a nuestra idea, en cuanto al compromiso que ellos tienen con nosotros y eso a mí me basta y me sobra para ilusionarnos para lo que viene”.

- ¿A qué atribuye que Ángel Sayago y Jesús Godínez fallaron en los penales, porque los dos los tiraron arriba?

- Las instrucciones fueron claras, yo no les voy a decir a dónde tirarlo ni cómo tirarlo, que vayan con la seguridad de lanzarlo donde habitualmente lo hacen. Ellos verán los movimientos, si dan tres pasos, si corren, si regresan, eso ya es parte de ellos, pero que se sientan cómodos. Les pregunté cómo estaban, si estaban con confianza primero.

“Dimos la lista y si usted ve en la lista más bien Allan Cruz quedó fuera de los cinco, Fernán Faerron también, Elías Aguilar que tenía un golpe en el dedo y no quiso tirar hasta el final, pero bueno, no podemos decir nada.

“Los dos que fallaron son los que habitualmente tiran bien. Hay que estar ahí. A mí me ha tocado y lo que le pasa a cada uno por la cabeza ya es cuestión de cada uno, pero acuerparlos y vamos para adelante”.