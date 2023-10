Saprissa vs. Herediano en vivo: Todo lo que debe saber de esta semifinal del Torneo de Copa

El Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano vuelven a estar frente a frente muy rápido y lo hacen en la semifinal del Torneo de Copa, pactada a un partido único, este viernes 13 de octubre, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa, en un juego que será transmitido por FUTV.

Fue el sábado pasado cuando estos equipos jugaron por campeonato nacional y los florenses se dejaron el triunfo en el Colleya Fonseca.

Esta vez, Saprissa y Herediano definirán en la cancha cuál de los dos equipos avanzará a la final del Torneo de Copa, que será el sábado 18 de noviembre, a las 8 p.m., en el Estadio Nacional.

Quien resulte vencedor en esta semifinal entre Saprissa y Herediano jugará la final contra el equipo que se imponga el domingo 15 de octubre en la serie entre Liga Deportiva Alajuelense y Guanacasteca.

En una reseña histórica proporcionada por Unafut, basada en datos del periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover, los duelos entre morados y heredianos por Torneo de Copa se presentan desde 1950, siendo en el 2014, la última vez que se enfrentaron con un balance histórico de 13 juegos, 6 ganes de Saprissa, 5 son los empates y 2 victorias del Herediano.

En total, se realizaron 40 goles, donde 21 fueron de los morados y 19 del Team florense.

Como dato relevante, este 13 de octubre será apenas la tercera ocasión donde se enfrenten en una semifinal por Torneo de Copa. La primera vez fue en 1963, en duelo ganado por Saprissa por 3 a 2 en el global.

Vladimir Quesada y Jeaustin Campos estarán frente a frente otra vez, en la semifinal del Torneo de Copa entre Saprissa y Herediano. (José Cordero)

¿Qué pasa si la semifinal del Torneo de Copa queda empatada? Copiado!

En caso de empate al finalizar los 90 minutos, se procederá al lanzamiento desde el punto de penal. No hay tiempos extra.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa: ‘Cuando ganamos campeonatos no hice un carnaval’ Copiado!

En el caso de Saprissa, los morados han tenido días convulsos, luego de que el Real Estelí tuvo su noche mágica en la ‘Cueva’ una semana después de ganarle a los morados en Nicaragua. Esa eliminación de la ‘S’ en la Copa Centroamericana de Concacaf provocó mucha molestia en el saprissismo.

Después de eso, el cuadro tibaseño sufrió otro traspié, al caer precisamente contra Herediano.

En la víspera de esta semifinal del Torneo de Copa, el técnico del Saprissa, Vladimir Quesada aseguró sentirse muy tranquilo y que se ocupa en la parte deportiva, tanto individual de los jugadores como la parte colectiva.

Vladimir Quesada confía en que será un buen viernes 13 de octubre para Saprissa, en la semifinal del Torneo de Copa contra Herediano. (Jose Cordero)

“Esa es mi forma de ser, cuando ganamos campeonatos no hice un carnaval, y cuando hemos perdido partidos tan importantes, tampoco me quedo en el duelo. El cuerpo técnico y los jugadores no podemos dejar que eso nos gane, porque al día siguiente tenemos un juego y no podemos estar lamentándonos por lo que pasó. El fútbol es como la vida, con altos y bajos, y mi forma de ver las cosas es con mucho positivismo”, afirmó Vladimir Quesada.

Además, mencionó: “Somos Saprissa, y aunque hubiésemos eliminado al Real Estelí y hubiéramos ganado ante Herediano, la obligación es ganar, y eso es lo que queremos. No queremos ganar por lo que pasó antes, sino con toda modestia y respeto porque somos Saprissa y siempre queremos ganar”.

Jeaustin Campos: ‘Tenemos claro cómo ir a jugar’ Copiado!

“A Saprissa hay que jugarle, ir al frente, ofenderlo en el buen sentido de la palabra, además es un juego único. Tenemos claro cómo ir a jugar y el torneo no da espacio para especular; en 90 minutos hay que jugar para ver quién pasa”, dijo Jeaustin Campos.

Herediano y Saprissa se han enfrentado en dos ocasiones en el campeonato y las dos veces, el triunfo fue para los rojiamarillos, el primero de ellos en el Ricardo Saprissa. De hecho, la única derrota que el bicampeón nacional tiene en su casa es ante los florenses.

“Sabemos cómo juega Saprissa, lo tenemos claro, lo vivimos en el partido anterior y vamos a hacer nuestro trabajo. Siempre intentamos ser agresivos y tener control de la pelota. En todos los estadios hemos intentado jugar, buscar el marcador y ser protagonistas”, expresó Jeaustin Campos.

Jeaustin Campos asegura que en Herediano tienen muy bien estudiado a Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa y Herediano anuncian su partido semifinal en el Torneo de Copa Copiado!

Herediano llega fuerte a la semifinal del Torneo de Copa contra Saprissa Copiado!

¿Quiénes son los árbitros para la semifinal del Torneo de Copa entre Saprissa y Herediano? Copiado!

Hugo Cruz al centro, asistido por Enmanuel Alvarado y Osvaldo Luna. Cuarto árbitro: Brayan Cruz. Comisario: Fernando Quesada.

¿Cuánto cuestan las entradas para ir a ver la semifinal del Torneo de Copa entre Saprissa y Herediano? Copiado!

