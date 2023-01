50 periodistas dan su veredicto: campeón, cuatro clasificados y descendido en el Clausura 2023

Atrás quedó el Mundial de Qatar 2022, toca meternos de lleno de nuevo en el fútbol doméstico y así de rápido la pelota está por rodar en el Torneo de Clausura 2023. Claro, como ya es tradición, no se puede empezar sin el habitual ejercicio de pronósticos que realiza este medio antes de cada certamen y guste o no, según la prensa veremos historia en el primer semestre del 2023.

Josué Quesada tiene clarísimo que Saprissa será bicampeón

Algunos podrán decir que en estos ejercicios casi nunca acertamos; puede que sea cierto, pero antes de dar los resultados para el Clausura 2023, les recalco que para el Apertura 2022 la mayoría de consultados atinó prácticamente todo lo que pasó: Saprissa campeón, Herediano segundo, Alajuelense tercero y Guanacasteca último; solo fallamos con el Puntarenas FC que fue una grata sorpresa en semifinales y el Cartaginés que decepcionó.

Pronósticos de la prensa para el Torneo de Clausura 2023 50 periodistas de 21 medios informativos distintos participaron en consulta de La Nación FUENTE: Elaboración propia || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

Un poco de elogios no caen mal, aunque vengan de nosotros mismos. Sin dar más vueltas, lo cierto es que un alto porcentaje de los 50 comunicadores, de 21 medios informativos diferentes, que participamos para este inicio del 2023 nos fuimos por la fácil y lo que en el papel parece lógico: el Monstruo se colgará de nuevo la medalla dorada, clasificarán los cuatro tradicionales y lamentablemente para la ADG la mayoría le augura el Ascenso.

Que nadie se moleste, son solo opiniones, datos que se recopilan y al final, cada club puede demostrar que nos equivocamos. Lo cierto es que 30 periodistas se inclinaron por los morados como bicampeones, lo que sería muy sobresaliente, ya que desde el 2014 ningún equipo repite. Mientras que 13 pensaron que los manudos llegarán a la 31 y apenas cinco se inclinaron por el Team como monarca.

¿Por qué tanto favoritismo para los tibaseños si apenas retocaron su planilla? ¿A qué se debe que no se piense que los rojinegros son más fuertes si volvió Andrés Carevic, ficharon a manos llenas (nueve jugadores), incluidos Carlos Martínez, Juan Luis Pérez, el argentino Dardo Miloc y el hondureño Ángel Tejeda, entre otros?

Josué Quesada tiene clarísimo que Saprissa será bicampeón El comunicador de Tigo Sports incluso piensa que está más fácil que nunca pronosticar en el habitual ejercicio que realiza La Nación con 50 periodistas.

“Escoger un favorito para campeón está más simple que otros años y es el Deportivo Saprissa. Lo voy a explicar, no se me vengan encima: es el campeón actual, es el que menos movimientos hizo de los cuatro grandes y el que menos figuras perdió, además mantiene a su técnico, quien es el más ganador del fútbol nacional”, comentó Josué Quesada, de Tigo Sports, quien puso a los cuatro tradicionales a clasificar y optó por la ADG para el descenso.

¿Dónde quedó el conjunto rojiamarillo que terminó invicto la fase regular anterior, siempre pasa a semifinales, retocó con Gabriel Leiva, Jossimar Méndez, el mexicano Jesús Godínez y hasta llevó a Géiner Segura al banquillo?

“No veo a Alajuelense y Herediano sólidos”, expresa Quesada, un criterio compartido por la mayoría aunque no por todos, como evidencia la opinión de Antonio Alfaro, de La Nación, uno de los pocos que apostaría por Herediano: “Casi siempre los periodistas damos al campeón como favorito, porque es lo que queda en la memoria. Se nos olvida que Herediano no perdió un solo partido de la fase regular y que tiene planilla de sobra”.

Si trata de planilla, a criterio de Gustavo López, Saprissa no tiene nada que envidiar: “Mi favorito para campeón es el Saprissa, no solo porque se reforzó muy bien en el torneo anterior y no perdió figuras, sino que recupera a algunos como Christian Bolaños y Ulises Segura. Así mismo, agregó a Jeffry Valverde y Justin Monge, quienes tienen cosas buenas. A la par le ponemos a Herediano, Alajuelense y un Cartaginés que desde hace dos años compite. Para el descenso, Guanacasteca”.

Gustavo López descarta a Alajuelense y Guanacasteca y cree en Marcel Hernández Periodista participó en ejercicio de predicciones de La Nación y dio a sus favoritos para campeón, descendido y goleador.

¿Y el Cartaginés y el sorprendente Puntarenas FC? Copiado!

Paulo César Wanchope asumió al Cartaginés, Marcel Hernández sigue y los brumosos no desarmaron la base que les hizo ganar el título apenas en el Clausura 2022. Bernald Alfaro, Diego Mesén, Jordan Smith y Sheldon Harris son los refuerzos más sonados de los blanquiazules, pero apenas dos periodistas los ponen como campeones.

Si bien, una inmensa mayoría ponen a clasificar a los de la Vieja Metrópoli (44 de 50), únicamente Rodolfo Méndez de Radio Columbia y quien redacta este artículo pensamos que Chope y sus dirigidos volverán a festejar. Cero fanatismo, hay razones de peso para creerlo, sin importar que en el Apertura 2022 culminaron en la novena casilla

“Me da la impresión de que Cartaginés armó un buen equipo, tiene una planilla amplia y con alternativas en la banca. Además, está bien dirigido con Paulo César Wanchope y sus asistentes Luis Fallas y Rándall Chacón. Este plantel tiene jugadores que ya saben ser campeones con esta camiseta y llegaron otros de buen nivel. A Alajuelense lo pongo de cuarto, porque llegará muy presionado”, explicó Méndez.

Rodolfo Méndez va contra la corriente y le da el título a Cartaginés y Paulo Wanchope Periodista de Columbia es uno de los dos comunicadores que consideran que los brumosos darán la sorpresa.

Del descenso hay poco que agregar. Guanacasteca tiene la mayoría de números comprados para bajar, según los comunicadores que participaron en este ejercicio. En total 34 eligieron a la ADG como el último de la general y mucho se debe a su inestabilidad en el plantel, en el banquillo y a que parten como últimos. Eso sí, apenas son tres puntos de diferencia con Santos (12 contra nueve). Veremos qué pasa al final.