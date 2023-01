Josué Quesada tiene clarísimo que Saprissa será bicampeón

El Torneo de Clausura 2023 iniciará este sábado 14 de enero y como es ya tradición, La Nación contactó a 50 periodistas de distintos medios nacionales para pedirles sus pronósticos. En esta oportunidad parece un poco más complejo elegir, ya que también está en juego el descenso y los equipos se reforzaron muy bien. Sin embargo, para Josué Quesada, de Tigo Sports, es todo lo contrario y hasta le resultó fácil.

Quesada no tuvo que pensarlo mucho y de inmediato puso a Saprissa como favorito y considera que tiene todo para ser bicampeón. Sus argumentos son válidos, como los de todos, por más que algunos estén de acuerdo y otros no. De igual forma, no hace falta defender a Josué, quien explicó sus razones para pensar así y también expuso quienes serán los cuatro clasificados y el equipo que bajará de categoría.