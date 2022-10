Regreso de Cristiano Ronaldo opacado por ‘payasada’ o genialidad de un compañero

El regreso de Cristiano Ronaldo a la alineación titular, su anotación y el triunfo del Manchester United 3 a 0 sobre el Sheriff de Moldavia no fueron los elementos que acapararon la atención en el duelo de la Europa League. En realidad, fue un lujo del brasileño Antony Matheus dos Santos el que dio vuelta por todo el mundo.

Más allá de que los fanáticos en el Old Trafford reaccionaron con asombro ante la acción de Antony, en uno de los palcos del estadio la leyenda del club, Paul Scholes, no vio con buenos ojos lo que ocurrió y en un programa posterior al duelo no tuvo filtros al calificar de “ridículo” y una “payasada” lo que hizo el compañero de Ronaldo.

La "calesita" de Antony. A algunas viejas glorias de Manchester United no les gustó. Paul Scholes: “Me gusta ver habilidades, pero esto es una payasada. Es simplemente ridículo”. pic.twitter.com/AS2nnnEBNs — Claudio Mauri (@hcmauri) October 28, 2022

El atacante suramericano recibió el balón y cuando se le acercó el defensor giró dos veces sobre su eje (360 grados) con la redonda pegada al pie. Luego de esta maroma, el futbolista del United tiró un mal pase y la jugada terminó en saque de puerta para el Sheriff.

Scholes comentó: “No sé lo que está haciendo. Es un ridículo, es exhibicionista. Creo que necesita que lo golpeen fuerte dentro del campo. ¿Qué estaba pensando?”.

El técnico del Manchester, ErikTen Hag, tampoco quedó muy satisfecho con lo que vio y al medio tiempo sacó al brasileño de cambio. El jugador de 22 costó poco más de $100 millones, según reportan medios ingleses, y es que desde que estaba en el Ajax de Ámsterdam, su club anterior, ya se le conocía por este tipo de lujos.