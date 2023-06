Figura de Alajuelense y Nicaragua relata desconsuelo por expulsión de Copa Oro

En sus habitaciones en el hotel de concentración en Uruguay, algunos ya hasta dormidos y otros en la rutina final para descansar. Lo que era una noche tranquila se alteró por completo, de a poco empezaron a llegar mensajes a los jugadores, se compartía una noticia devastadora, que parecía irreal para los seleccionados de Nicaragua: Concacaf los expulsó de la Copa Oro.

La Confederación dio a conocer la resolución de su Comité Disciplinario el lunes anterior, a las 8:10 p. m. de Costa Rica, 11:10 p. m. en suelo charrúa. Los pinoleros se encontraban en territorio uruguayo, preparando su fogueo ante el equipo local, cuando empezó la pesadilla. Juan Luis Pérez, figura de Alajuelense y recién convocado al combinado nica, le narró a La Nación lo que vivieron.

Juan Luis Pérez recibió su primer llamado a la Selección de Nicaragua. El defensor de Alajuelense ya había estado con Costa Rica en el proceso de Luis Fernando Suárez. (Selección Nicaragua)

De inicio, empezaron a verificar que no fuera una noticia falsa, de las que abundan hoy en día. Al ver que había replicas en los medios más importantes, empezaron a creer y a temer lo peor. Algunos se reunieron en los cuartos a comentar lo sucedido y aunque era casi imposible conciliar el sueño de nuevo, tuvieron que esperar hasta el martes en la mañana para tener más detalles. El desconsuelo fue total.

“No sabíamos nada, hasta el lunes vi una publicación que me mandaron y dudaba de que fuera cierta. En Uruguay nos llevan tres horas más y casi que estábamos durmiendo cuando se dio a conocer la noticia. Al día siguiente tuvimos una reunión para hablar del tema. Obviamente nadie se sentía bien, todos estábamos muy tristes y a algunos se les salían las lágrimas, porque es algo muy fuerte”, contó Pérez.

El futbolista de la Liga defendió que “lucharon mucho y es injusto lo que están haciendo. Es muy fuerte el golpe y es que esta no es la Nicaragua de antes, sino que se trabaja mejor, se compite en Centroamérica y tenemos más intensidad”.

Y es que los nicaragüenses se preparaban para su primera participación en el máximo torneo de selecciones del área. No obstante, una alineación indebida del jugador Richard Rodríguez, quien milita en Liberia, provocó que la Concacaf los sancionara con la exclusión de la Copa y descenderlos a la Liga de Naciones B.

La Federación de Nicaragua apeló y está a la espera de un nuevo pronunciamiento. A lo interno del plantel no pierden la fe y cruzan los dedos por un milagro que difícilmente se les dé.

“La esperanza está, aunque exista un 1% de posibilidades, tenemos esa esperanza. Todo está en manos de los dirigentes, no nos compete a nosotros, pero ojalá podamos ir. A nosotros no nos han comentado nada, solo estamos enfocados en lo deportivo”, contó Juan Luis desde Montevido, donde cayeron 4 a 1 este miércoles.

Juan Luis Pérez, de padres nicaragüenses, estuvo con el técnico Luis Fernando Suárez en varios de los microciclos de la Selección de Costa Rica, pero en el 2023 optó por defender los colores de Nicaragua.

El defensor de Alajuelense vivía con ilusión la posibilidad de asistir a la Copa Oro y aunque no estaba aún en la lista definitiva, intentaba ganarse un lugar en los fogueos. En el amistoso ante Panamá, del pasado sábado, fue estelar y ante los charrúas se quedó en el banquillo.

“Uno quería ir, pero pasó esto y hay que afrontar la realidad. Ahora nos enfocamos en estos amistosos que se vienen y dentro de lo que se puede, estamos bien. Todos entienden que no es culpa de los jugadores. Estoy bastante contento de estar acá, trato de dar lo mejor y apoyar a mis compañeros. No estaba fijo que fuera a Copa Oro, la lista no la habían dado, pero era a lo que apuntaba”, mencionó el jugador.

Sobre su decisión de no estar más con la Tricolor y optar los pinoleros, asegura que no fue algo que conversó con nadie de la Federación Costarricense de Fútbol o que le cerraron las puertas, simplemente lo habló con su esposa y prefirió probar suerte con los nicaragüenses.

Nicaragua pactó tres fogueos previo a Copa Oro: Panamá, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, los pinoleros quedaron fuera del certamen por sanción de Concacaf. (Selección Nicaragua )

“Nací en Costa Rica, soy de allá y ahí me crié. Estuve casi que en todos los microciclos para el Mundial con Costa Rica, pero este año hablé con mi esposa, le dije que quería jugar con Nicaragua y ella me respaldó. Fue una decisión en familia y fue lo mejor que hice. Lo venía analizando y la tenía clara”, explicó el central rojinegro.

Pérez y el combinado del norte se medirán el próximo domingo a Paraguay, en Asunción. Sobre la Copa Oro, todo es incertidumbre en el plantel y no tienen claro lo que pasará luego de este amistoso; solo les queda esperar a la resolución de la apelación.