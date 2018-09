Horrores. Me da miedo que 1.200 personas hayan puesto en riesgo su vida al no recibir una cirugía por culpa de un gobierno que no puede explicar a su pueblo por qué no cobra impuestos como lo hacen la mayoría de los países del mundo, un gobierno que calla por qué solo las empresas pueden descontar impuestos por los intereses que pagan a los bancos y la persona que paga el préstamo de su casa no, como sí podría hacerlo si viviera en Colombia, España o el Reino Unido.