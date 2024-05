El momento Silicon Valley de Costa Rica

El 1.° de abril, el New York Times publicó el artículo de opinión “Is this the Silicon Valley of Latin América?”. La autora, Farah Stockman, aprovechó la decisión de Ia empresa Intel de aumentar su producción de microprocesadores en Costa Rica y su inclusión como participante en la Ley CHIPS de Estados Unidos para argumentar en favor de que el país se convierta en el principal ecosistema de innovación tecnológica de la región.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌