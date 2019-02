De acuerdo con la Ley de Planificación Urbana, el desarrollador debe invertir en mejoras del acueducto y no llevarse gratis la capacidad del sistema, previsto para un crecimiento normal. Por ello, las municipalidades no otorgan permisos de construcción con solo la capacidad hídrica, porque la Asada no da el visto bueno hasta que estén las mejoras hechas, y aquí no están, ni tampoco existe garantía de que se vayan a efectuar; no obstante, en el caso concreto, la Municipalidad de Guácimo otorgó el permiso con solo la constancia de capacidad hídrica y generó el problema de tener viviendas construidas sin contar con el servicio.