No vale la pena tomar las declaraciones en serio, pero Muñoz es diputado y precandidato presidencial. La gracejada tampoco debe pasar inadvertida. Las mociones de Solís no abarcan a «todas» las minorías y la acción afirmativa no se justifica para todas ellas. Aún más, el país tiene leyes de acción afirmativa para favorecer a una mayoría históricamente relegada: las mujeres.