Esos objetivos no perdieron validez por el rechazo a los medios propuestos para alcanzarlos. Una política vigorosa de reducción de la deuda es perfectamente posible con base en reformas estructurales no contempladas en el acuerdo con el FMI. Ese convenio no es el lugar para plantearlas y su incorporación al debate público, en este momento, complicaría la adopción de medidas urgentes.