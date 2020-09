El llamado trasciende barreras políticas, pero no el sano interés partidario de no ejercer el poder, en el futuro próximo, en un país “hundido en una tragedia y en una crisis financiera insostenible, con grandes porcentajes de pobreza y desempleo”. A esas dificultades, el próximo gobierno, no importa su signo, deberá agregar el ambiente malsano y destructivo imperante en demasiados sectores de la opinión pública y el cuerpo político, incluidos los partidos, sin excepciones.