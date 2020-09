Lo que pasa que, por hacer control político no se debe decir que no se van a conocer, aprobar o coincidir en cosas que son en beneficios del país. Eso es otra cosa. Hay personas en Liberación Nacional, dirigencia, que creen que hay que oponerse a todo lo que el Gobierno proponga. Me parece que es un grave error. No vamos en dos barcos diferentes en el que unos se pueden salvar y otros no. Vamos en un solo barco.