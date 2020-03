La miopía del Directorio Político del PAC es producto de prejuicios ideológicos a cuya luz (o sombra) las reformas promovidas hasta ahora no necesariamente constituyen el éxito señalado por el ex ministro socialcristiano. Cuando la ideología se sobrepone al pragmatismo y se pierde contacto con la realidad, no es difícil caer en espejismos.