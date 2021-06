El Ministerio de Educación Pública (MEP) recabó los teléfonos de las familias necesitadas mediante un censo. Los entrevistados proporcionaron sus números sin coacción alguna, pero en este país exigimos estricto apego a los trámites y, lamentablemente, el MEP falló. Pidió el «consentimiento informado» para utilizar los datos, pero no para trasladarlos a otras entidades. En consecuencia, no puede transferir los números —definidos por ley como información sensible— al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) administrado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Sin los números de teléfono ya recabados por el Estado, la institución encargada de combatir la pobreza no puede localizar a las 147.000 familias para dotarlas de conectividad.