La tesis aceptada en doctrina y jurisprudencia, local e internacional, es exactamente la contraria. Para saberlo basta una conexión de Internet, pero eso no impidió a la Prodhab alegar ante los magistrados una auténtica perla: “…tanto desde el punto de vista de la norma civil, como desde la Ley n.° 8968, hay una protección especial a la imagen de las personas, y esta no puede ser utilizada de forma indiscriminada, trátese de un medio de comunicación, o de cualquier otra base de datos, además de que no existen derechos o libertades irrestrictas, y la libertad de prensa no es la excepción”.