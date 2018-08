Por otra parte, la evaluación del desempeño de los educadores, una vez contratados, es ridícula. En el 2016, hubo cuatro maestros inaceptables, 18 insuficientes, 1.308 buenos, 1.349 muy buenos y 60.750 excelentes. A juzgar por esos resultados, las universidades no acreditadas hacen bien en no perder el tiempo requerido para satisfacer los requisitos de certificación. Además, la calidad de la enseñanza debe ser óptima y la única explicación para el mediocre producto reflejado en las pruebas nacionales e internacionales sería la bajísima calidad del alumnado, tanta que no puede ser compensada por la excelencia de los docentes. Ese, lo sabemos bien, no es el caso.