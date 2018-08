Uber, como empresa, no es dueña de los vehículos que prestan el servicio. Teóricamente, un taxista podría brindar servicios por medio de la plataforma de Uber, aunque en Costa Rica se expondría a perder su concesión si no cobra lo que marque el taxímetro. En otros países no se da ese problema y los taxistas aprovechan la aplicación para buscar clientes, sobre todo en las horas de más baja demanda.