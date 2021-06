Una noche me encontró llorando. «¿Por qué llorás?», me preguntó. «Porque estoy muy flaco y seguro me voy a morir», respondí. Él reflexionó un instante, y me dijo: «A ver, ¿cuál de los dos cómicos murió primero, el Gordo o el Flaco, Laurel o Hardy?». «No lo sé», atiné a responder. «Pues fijate que murió primero el gordo, así que ser flaco es una gran ventaja». Y me sentí reconfortado y sereno. Para un niño de cinco años, era una línea de razonamiento perfectamente convincente.