Las enfermeras y los enfermeros han sido figuras providenciales en mi vida. Básteme con evocar a Ydalie, que está muy viejita. Durante muchos años me tomó las vías (mis tenues, azuladas, escurridizas venitas de niño) mil veces, para transfundirme el plasma rico en factores coagulantes que la hemofilia me obligaba a consumir. Jamás falló una punzada. Pero eso no era todo. Ydalie tenía el don de la sanación: su mirada me serenaba y la paz me entraba en el alma con la fuerza de la pleamar. Jamás sabré en qué consistía el hipnótico, sedativo poder de su mirada: era un ser de luz.