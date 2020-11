En la actualidad, el uso de adminículos conectados a la red pareciera haber condenado al desempleo a esos libros, otrora indispensables, pero cuando «el sistema se cae» ahí están ellos para que boguen por nosotros: el DLE, el español-latín y el latín-español (uno en un tomo y el otro en dos, no entendemos por qué), el español-inglés, el español-francés, el español-ruso, el español-griego, el holandés-español, el panhispánico de dudas, el alemán-español, el de uso de las preposiciones en castellano… y siguen sirviendo aunque no funcione el wifi o nos hayan cortado el servicio por falta de pago. Una pregunta final: ¿Quiénes se leyeron el Quijote sin hacer uso de un diccionario? ¡Pero no me mientan!