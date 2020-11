Aun cuando gobernantes peores que él participan cada año en la Asamblea General de la ONU, no hay duda de que Trump es tan impresentable que sentiremos alivio cuando «las autoridades competentes» —cita de AMLO― proclamen la victoria del candidato Joe Biden; lo cual no evitará que lo ocurrido después del 3 de noviembre reavive las dudas sobre la autoridad moral de un Estado habituado a imponer a sangre y fuego, en todo el mundo, un modo de elegir a los gobernantes que él mismo no practica.