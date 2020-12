Lo posible no se opone a lo deseable. Solo si somos miopes o pusilánimes podemos verlos como contradictorios. Salir de la crisis fiscal no está desligado de las aspiraciones más amplias de un moderno Estado funcional. Pero todo parece decir que Costa Rica no está lista para una agenda ambiciosa de reformas estructurales. Hay tan bajísima propensión al riesgo político que nadie se atreve a abrir trocha y dejar auténtica huella. Por eso, no existe voluntad política de hacer apuestas por giros de paradigmas. Y lo triste es que el cambio no es un lujo, sino una necesidad. ¿Si no es para hoy, para cuándo?