Una tras otra desfilaron ocurrencias irrisorias o ya cocinadas. Pocas medidas consensuadas necesitaban diálogo. Nobleza obliga a reconocer la serena lealtad no correspondida de Elian Villegas. Hace lo que puede, con las manos amarradas, pero no pierde la paz. Su calma tranquiliza, no así su silencio, mientras el presidente deshoja margaritas, ante la disyuntiva de acudir al FMI o no. Rodrigo Cubero nos despierta, como Casandra, evocando llamas sobre Troya.