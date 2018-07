Esta semana publicó El Financiero una entrevista con el director de la Tributación Directa y el director del proyecto de factura electrónica, en la que le achacan la culpa de los problemas de utilización de este sistema a los usuarios, porque “la gente no quiere leer”. Resulta que hay un manual de 59 páginas que se supone responde todas las dudas que los usuarios podamos tener. Eso no solo es no considerar al cliente, es insultarlo. Hoy, en una situación no monopolística, un software que requiera manual no vende ni una sola copia, sin importar la funcionalidad. El diseño de la experiencia del cliente no es opcional.