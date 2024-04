Ariel Rodríguez se acerca a los 100 goles con Saprissa y piensa en su vida después del fútbol

Ariel Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, se declara feliz y no es para menos: tiene nueve campeonatos con los morados, volvió al gol y está a solo un tanto de alcanzar los 100 con el equipo de sus amores.

El domingo pasado, contra Guanacasteca, convirtió dos conquistas y alcanzó los 99 tantos con los morados, aunque en su carrera en la primera división ya suma un total de 112: 99 goles con Saprissa, 6 con Puntarenas FC, 4 con Belén y 3 con el Santos de Guápiles.

“Se escucha fácil (marcar 99 goles), pero si no me equivoco, Saprissa tiene 86 años y sabemos cuántos jugadores han pasado por aquí y pocos han llegado a esa cifra. Voy día a día, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido y Dios quiera pueda hacer muchos más”, comentó Ariel Rodríguez en una conversación con Teletica Radio.

El delantero, quien cumple 35 años en setiembre de este año, no piensa en el retiro, ya que aún tiene contrato con Saprissa hasta el 2026. Sin embargo, ya tiene claro qué hará cuando llegue el momento de colgar los botines. Rodríguez se preparó para seguir en el fútbol: estudió para ser entrenador y se visualiza comenzando en ligas menores.

“Esa es mi fe y mi idea. Quiero devolverle mucho al fútbol y creo que de esa manera lo puedo hacer. Tengo las licencias, ya las saqué. De momento, voy a enfocarme en jugar y cuando termine, veremos si aquí (en Saprissa) me dan trabajo”, destacó el atacante entre risas, añadiendo: “Llevar niños creciendo y ver que lleguen al primer equipo para uno como entrenador debe ser una satisfacción muy grande”.

En el presente campeonato, Ariel es el segundo goleador de Saprissa con seis tantos, uno menos que el cubano Luis Javier Paradela, máximo artillero de los tibaseños.

“Meter goles es lo más lindo que puede haber en el fútbol; ese es mi trabajo y gracias a Dios se me dieron dos anotaciones contra Guanacasteca, pero lo más importante es que el grupo gane y ver a Saprissa peleando en los primeros lugares”, expresó Rodríguez.

El delantero agregó que en ocasiones ha sido criticado, pero resaltó que nunca ha bajado los brazos y lo da todo por Saprissa.

“Soy feliz en el club y he cumplido muchos de los objetivos. Estoy feliz de que Saprissa siempre me haya abierto las puertas. Hay momentos buenos y malos, y también gente a la que uno como jugador no le agrada, especialmente porque no soy muy vistoso. Lo mío es simplemente hacer goles en el área, pero al final el trabajo me respalda”, subrayó Ariel.

Solo tres jugadores superan al actual delantero morado como máximos anotadores en la historia de Saprissa: Evaristo Coronado con 148 tantos, Edgar Marín con 108 y Eduardo Chavarría con 104. A nivel general en el fútbol nacional, de los jugadores que han marcado 100 o más goles, Ariel se ubica en el puesto 30, gracias a sus 112 tantos en toda su carrera en el balompié nacional.

Ariel jugó cinco años en el exterior, específicamente en el fútbol de Vietnam, con una “oferta” que no podía dejar pasar por el bien de su familia.

“Mi sueño siempre fue jugar en Saprissa; se me presentó una situación muy buena, tanto cultural como económicamente. Si tuviera las mismas condiciones que nos ofrecen afuera, nunca me habría ido, porque siempre uno quiere estar aquí. No sé cuántos goles tendría si no me hubiera ido esos cinco años”, mencionó Ariel.

Ariel Rodríguez comentó que no se arrepiente de nada de lo que ha vivido en el fútbol, y sobre el presente de Saprissa, mencionó que clasificar era el primer objetivo. Ya lo lograron y anunció que la lucha es por quedarse con el primer lugar.